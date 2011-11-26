فراخوان شرکت در جشنواره عکاسی "فرهنگ و میراث ماندگار" تمدید شد

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علت تمدید این جشنواره بنا به درخواست و پیگیری حضوری برخی از عکاسان حرفه ای وعلاقمندان به هنر عکاسی شهرستان آمل و بهره مندی مسافرانی که از راه دور در تعطیلات نوروزی به این شهرستان سفر و از مکانهای تاریخی این شهرستان بازدید می کنند، بوده است.

وی افزود: تاکنون حدود 60 اثر از علاقمندان به هنرعکاسی از آثار تاریخی مهم آمل به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل با بیان اینکه پیش از این فراخوان شرکت در این جشنواره تا پایان مهرماه بوده است، اضافه کرد: پس از طرح موضوع و نشست با دبیرخانه جشنواره، زمان ارسال آثار به پایان فروردین سال آینده تمدید شد و زمان و مکان برگزاری نمایشگاه، مراسم اختتامیه از طریق رسانه های محلی اطلاع رسانی خواهد شد.

محمدی ادامه داد: علاقمندان می‌توانند آثار خود را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل تحویل دهند.

وی با اشاره به اینکه عکاسان شرکت کننده در این جشنواره باید 20 اثر تاریخی قید شده درفرم جشنواره را جمع‌آوری و به این اداره تحویل دهند، اضافه کرد: 20 اثر تاریخی شامل پلهای میربزرگ، میرحیدر، دوازده چشمه، معلق، بقعه شمس آل رسول، ناصرالحق، امامزاده قاسم، شکل شاه، ساختمان دارایی سابق، خانه‌های تاریخی حاج مهدی سلطان روستای پاشاکلا، منوچهری، شفایی و درزی، تکایای فیروزکلا و اوجی‌آباد، سقانفار روستای پاشاکلا، قلعه ملک بهمن، پل ساروجی یا سنگ پل، هفت کافر کلی در جاده هراز است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل گفت: جشنواره عکاسی فرهنگ و میراث ماندگار آمل با همکاری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمایت ویژه فرمانداری این شهرستان در مجتمع ولی عصر(عج) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل برگزار و ازصاحبان 20 اثر برتر تجلیل و صاحبان پنج اثر هدایایی ویژه دریافت می کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل، هدف از برپایی این جشنواره را آشنایی بیشتر مردم با آثار باستانی و میراث فرهنگی موجود در این شهرستان بیان کرد و یادآورشد: پس از برگزاری جشنواره آرشیوی از آثار برگزیده منتخبان تهیه و برای سالهای آینده در قالب کتابی چاپ و در برخی از برنامه‌های فرهنگی و هنری این شهرستان استفاده خواهد شد.