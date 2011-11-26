کاهش18.2درصدی آمارمتوفیان حوادث رانندگی/18کشته درحواث درون شهری

دکتر سعید غلام زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هفت ماه گذشته 99 نفر در حوادث رانندگی این استان جان خود را از دست دادند.

وی بیان کرد: از این تعداد 67 نفر مرد و 32 نفر زن بودند.



غلام زاده اظهار داشت: آمار متوفیات حوادث رانندگی در هفت ماهه اول سال گذشته در استان 121 نفر بود.

18 کشته در حواث رانندگی درون شهری

وی عنوان کرد: از کل حوادث رانندگی منجر به فوت در استان در این مدت، 67 مورد در جاده های برون شهری، 18 مورد درون شهری، 11 مورد جاده های روستایی و سه مورد در مسیرهای نامعلوم ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد گفت: همچنین در حوادث رانندگی هفت ماه اخیر این استان، دو هزار و 153 مصدوم به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شدند که این تعداد نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

وی همچنین بیان داشت: در مهر امسال 17 نفر در حوادث رانندگی استان جان باختند که نسبت به مهر سال گذشته 13.3 درصد افزایش داشته است.

غلام زاده یادآور شد: تعداد فوت شده های حوادث رانندگی در مهر سال قبل 15 نفر بوده است.

کاهش مراجعین نزاع به پزشکی قانونی

مدیرکل پزشکی قانونی کهگیلویه و بویراحمد همچنین بیان کرد: در شش ماهه نخست امسال میزان مراجعات نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان از سه هزار و 761 در نیمه اول سال گذشته به سه هزار و 725 مورد کاهش یافت.

غلام زاده افزود: از کل مراجعات نزاع در نیمه اول امسال در کهگیلویه و بویراحمد، دو هزار و 891 نفر مرد و مابقی زن بوده اند.

وی گفت: بیشترین مراجعات نزاع در مرداد ماه با 805 مورد و کمترین آن با 483 مورد در فروردین ماه ثبت شده است.

غلام زاده یادآور شد: در سال گذشته شش هزار و 521 نفر به دنبال وقوع نزاع و درگیری به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.