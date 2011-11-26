انتقاد از قانون جدید برگزاری تظاهرات و تجمعات / عقب تر از میانمار هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی ، در حالی که پیش از این اعلام شده بود که در قانون جدید برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز نیازی به مجوز پلیس نخواهد داشت، اما برگزاری این تجمع ها باید از 30 روز قبل به اطلاع پلیس برسد و نمی تواند در خیابان ها برگزار شود.

"آمبیگا سرین واسان" رهبر ائتلاف احزاب مخالف دولت (BERSIH) با انتقاد شدید ازقانون جدید، آن را نه تنها در مسیر پیشرفت استقرار دموکراسی نخواند بلکه مدعی شد مالزی درمقایسه با میانمار که پایین ترین سطح دموکراسی و رعایت حقوق بشر را دارد، عقب تر است.

به گفته وی، درحالی که در میانمار برگزاری یک تجمع تنها پنج روز پیش از برگزاری باید به اطلاع پلیس برسد اما در مالزی که مدعی دموکراسی است این زمان 30 روز است.

نخست وزیر مالزی در15 سپتامبر سال جاری ازاعطای آزادی های بیشتر در راستای استقرار دموکراسی از جمله حذف قانون امنیت داخلی (ISA) خبر داد اما مخالفان دولت وعده های دولت را غیرواقعی و تنها با اهداف انتخاباتی دانستند.