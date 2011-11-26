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۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۸

مخالفان در مالزی عنوان کردند:

انتقاد از قانون جدید برگزاری تظاهرات و تجمعات / عقب تر از میانمار هستیم

انتقاد از قانون جدید برگزاری تظاهرات و تجمعات / عقب تر از میانمار هستیم

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: تصویب قانون جدید برگزاری تظاهرات و تجمع های اعتراضی در مالزی که پیش از آن نخست وزیر این کشور از آن به عنوان حرکت به سوی دموکراسی بیشتر یاد کرده بود، مورد انتقاد مخالفان دولت قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی ، در حالی که پیش از این اعلام شده بود که در قانون جدید برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز نیازی به مجوز پلیس نخواهد داشت، اما برگزاری این تجمع ها باید از 30 روز قبل به اطلاع پلیس برسد و نمی تواند در خیابان ها برگزار شود.

"آمبیگا سرین واسان" رهبر ائتلاف احزاب مخالف دولت (BERSIH) با انتقاد شدید ازقانون جدید، آن را نه تنها در مسیر پیشرفت استقرار دموکراسی نخواند بلکه مدعی شد مالزی درمقایسه با میانمار که پایین ترین سطح دموکراسی و رعایت حقوق بشر را دارد، عقب تر است.

به گفته وی، درحالی که در میانمار برگزاری یک تجمع تنها پنج روز پیش از برگزاری باید به اطلاع پلیس برسد اما در مالزی که مدعی دموکراسی است این زمان 30 روز است.

نخست وزیر مالزی در15 سپتامبر سال جاری ازاعطای آزادی های بیشتر در راستای استقرار دموکراسی از جمله حذف قانون امنیت داخلی (ISA) خبر داد اما مخالفان دولت وعده های دولت را غیرواقعی و تنها با اهداف انتخاباتی دانستند.

کد مطلب 1469161

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