شهادت برایم اوج افتخار است/ اینجا کسی از تهدید نمی ترسد

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده پر افتخار کرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران در جمع 50 هزار بسیجی پهناورترین استان کشور اظهارداشت: آمریکا و غرب بعد از این همه تحلیل و کارشناسی هنوز نمی دانند که سعادت آرزوی هر بسیجی است و اینجا کسی از زبان تهدید و زورگویی نمی ترسد بلکه برای ادامه راه مصمم تر می شود.

دعا می کنم که در راه خدا شهید شوم/ شهادت برایم شوقی چندین ساله است

وی با اشاره به اینکه فرهنگ بسیج و شهادت به هم گره خورده اند در مقابل تهدید به ترورش توسط مقامات آمریکایی گفت: من این امر را تهدید نمی دانم بلکه این مسئله کمکی به شوق چندین ساله است که در راه خدا و دینش شهید شوم و امروز دعا می کنم که خدایا شهادت در راه دینت را نصیبم کن.

وی ادامه داد: من سرباز امام خمینی(ره) هستم و زمانی که ایشان می گویند که جان من فدای ملت ایران اسلامی در این میان جان من که سرباز کوچکی هستم در راه اسلام چه ارزشی دارد.

تک تک ملت باید به فکر حمایت از اسلام و ولایت باشند/ تهدیدها نشانه جهالت غرب است

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در جمع 50 هزار بسیجی کرمانی ادامه داد: امروز تک تک ما باید به فکر حمایت از اسلام و ولایت باشیم و در این راه جان ما ارزشی ندارد.

شیشه هر چه بشکند تیزتر می شود

وی در خصوص تهدیدهای آمریکا گفت: اینها ناشی از تحلیل های اشتباه دشمن است زیرا هنوز درک نکرده است که ملت ایران را نمی توان تهدید کرد و این مردم همان مردمی هستند که در دفاع مقدس حماسه آفریدند، آمریکا باید بداند که شیشه را هر بار که بشکند تیزتر می شود.

وی گفت: کسی که بعد از سی سال از انقلاب و حمایت های ملت ایران از انقلاب بار دیگر دست به تهدید می زند دست به حماقت زده است.

شما صدای بیداری اسلامی را نمی شنوید!/ امروز آمریکا با دهها ایران مواجه است

وی خطاب به دشمنان گفت: بیداری اسلامی صدایی است که شما نمی شنوید و باید بدانید که امروز دیگر آمریکا با یک ایران مواجه نیست بلکه دهها ایران در منطقه ایجاد شده است و ملتها در مقابل آمریکا بیدار شده اند.

وی مصر را ایرانی دیگر دانست و خطاب به کشورهای غربی گفت: هنوز نتوانسته اید تحلیل درستی در این خصوص بکنید اما بدانید که مصر ایران دوم است و یک ایران دیگر در منطقه متولد شده است و در این میان بحرین، لیبی و یمن نیز ایرانهای دیگر هستند.

آمریکا بگوید چرا به کشور منفور منطقه مبدل شده است/ تنفر ناشی از خونهای ملتی است که شما ریخته اید

سردار پر افتخار اسلام در ادامه این گردهمایی از آمریکا خواست نتایج سیاستهای جنگ طلبانه خود را در منطقه مرور کنند و ببینند کدام یک از اهداف آنها محقق شده است و چرا به ملت منفور جهان تبدیل شده اند.

وی اضافه کرد: در عراق و افغانستان که آخرین میدانهای خونین شماست جنگ را به ملت این دو کشور تحمیل کرده اید و حالا برای بیرون رفتن از باتلاق و گریز از شکست ذلت بارتان به همین ملتها متوسل شده اید.

وی با اشاره به قیامهای وال استریت گفت: نمی بینید که حتی در داخل کشورتان نیز مردم با شما مخالف هستند.

سردار سلیمانی ادامه داد: امروز ملتها حتی در کشورهای خودتان بیدار شده اند و تحمل جنگ طلبی ها را ندارند و تنها نتیجه خونهایی که شما در کشورهای دیگر ریخته اید تنفر از آمریکا و افزایش هوشیاری ملتها است.

سردار اسلام خطاب به غرب: نمی بینید بیداری ملتها از مساجد آغاز شده است؟

وی به غرب گفت: شما که این قیامها را تحلیل می کنید نمی بینید که تمام این قیامها از مساجد شروع شده است و ملتها به ندای اسلام روی آورده اند و از ظلم شما روی گردانند.

فرمانده نیروی قدس این تحلیل را اشتباه خواند که این بیداری یک بیداری اجتماعی است و کسی که این حرف را می زند در واقع در حال فریب دادن خود است بلکه این بیداری تنها بیداری اسلامی است.

وی گفت: شما نمی بینید در نظر سنجی ها افرادی منفور هستید نمی بینید 85 درصد ملتها از شما متنفر هستند و حتی در کشور خود هم جایگاه خود را از دست داده اید.

سران دست نشانده آمریکا یکی پس از دیگری سقوط می کنند

سردار سلیمانی گفت: چگونه این حرکت بزرگ ملتها تحول اجتماعی است در حالیکه یکی پس از دیگری حکومتهای دست نشانده شما دارند ساقط می شوند.

وی ادامه داد: قدرتهای دست نشانده شما امروز فرو ریخته اند و پشت میله های زندان محاکمه می شوند و امروز ملتها نهادی اسلام خواهی را سر داده اند.

بیداری اسلامی مختص خاورمیانه نیست/ ملتها عدالت را فریاد می زنند

وی تاکید کرد: تمام کشورهای دست نشانده و وابسته به شما چنین سرنوشتی دارند و این هم نتیجه بیداری اسلامی است و به زودی حتی ملتهای اروپایی نیز بیدار خواهند شد و این تحریکات مختص خاورمیانه نخواهد بود.



وی با مخاطب قرار دادن سران غرب گفت: ملتهای امروز عدالت و انسانیت را فریاد می زنند و این درحالی است که شما با صرف میلیارد ها دلار سربازان، تانکها و تجهیزات نظامی خود را به ملتها هدیه داده اید و این امر در افغانستان، لبنان، عراق و فلسطین نمایان است و این درحالی است که شما با ملتها می جنگید و در هیچ یک از این کشورها شما با یک ارتش مواجه نبودید بلکه فقط ملتها قربانیان شما بودند.