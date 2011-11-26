90 درصد منابع آبی گلستان در خدمت کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه روسای اداره منابع آب شهرستان های کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان افزود: برای مدیریت صحیح بر منابع آبی در اجرای پروژه ها ملزم به رعایت مولفه هایی هستیم تا مصرف بهینه از این منابع را داشته باشیم.

وی اظهار داشت: حفر و بهره برداری غیرمجاز از چاه های آب فشار زیادی را بر منابع آبی کشور وارد کرده است و بر این اساس همه چاه های فاقد پروانه طی دو سال باید تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: وضعیت منابع آبی در کشور و وقوع خشکسالی های مکرر و اثرات تغییر اقلیم، باعث افت آب های زیرزمینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان عنوان کرد: بحران های آبی به وضوح در جهان خود را نشان داده است ولی در برخی از کشورها برنامه های مدونی را برای مدیریت آن به کار بسته اند که یکی از آنها تصویب قانونی است که طی آن باید تا سال 2020مصرف آب در این کشورها 20 درصد کاهش پیدا کند در غیر این صورت مجموعه هایی که نتوانند مصرف خود را مدیریت کنند با جرایم سنگین روبه رو خواهند شد.

حیدریان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سالجاری در مورد مصرف بهینه از منابع آبی، اظهار داشت: بحث مدیریت منابع آبی در شورای برنامه ریزی توسعه استان مطرح شد و نتایج خوبی از جمله اجرای آبیاری تحت فشار در 50 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان را به دنبال داشت.

وی اذعان داشت: در صورت اجرای کامل 50 هزار هکتار شبکه آبیاری تحت فشار در این اراضی باعث کاهش مصرف آب در این بخش یعنی معادل حجم تنظیمی سد کبودوال می شود.

وی ادامه داد: دولت در بخش آبیاری تحت فشار تسهیلات خوبی را در اختیار کشاورزان قرار می دهد و بسته های حمایتی خوبی نیز دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان یادآور شد: از سال گذشته کارهای بزرگی در جهت مدیریت منابع آبی استان انجام شده از جمله آغاز عملیات اجرایی طرحهای زهکشی 280 هزار هکتار از اراضی کشاورزی، شروع عملیات اجرایی سد و شبکه نرماب، چهل چای، علاج بخشی سد و شبکه وشمگیر و ... است.