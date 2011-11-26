ورود خرافات به عزاداری محرم وجهه شیعه را مخدوش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله "غیاث الدین طه محمدی" شامگاه جمعه در نشست سالیانه علما، فضلا و روحانیان شهرستان اردبیل، نیر، نمین و سرعین اظهار داشت: نباید اجازه داد خرافات وارد عزاداریهای پاک شود، چرا که این مسئله بهانه دشمن برای تخریب شیعه و عزاداریهای حسینی خواهد شد.

به گفته وی دشمنان با ترفندهای مختلف قصد خدشه دار کردن مراسم های سوگواری مردم برای سالار شهیدان را دارند که نیاز است پیرغلامان و علما با برنامه ریزی و فعالیت صحیح در مقابل این توطئه ها بیاستند.

امام جمعه همدان عزاداری منطقه آذربایجان بویژه اردبیلیها را با عظمت، و با شکوه خواند و اضافه کرد: انتظار می رود عزاداری تمام مردم ایران مانند عزاداری اردبیلیها عاشقانه و خالصانه باشد.

وی همچنین با اشاره به مباحث اخلاقی، جهاد علمی، جهاد در تزکیه نفس و تهذیب و جهاد در عرصه تبلیغ و ترویج معرف دینی را سه جهاد اساسی در زندگی بشر دانست و تحقق آن را لازمه رسیدن به کمال عنوان کرد.

در این مراسم نماینده ولی فقیه در استان اردبیل نیز مراسم ایام محرم و عشق به اباعبدالله الحسین(ع) را فرصت مناسبی برای ایجاد تحولات فرهنگی در سطح جامعه دانست.

حجت الاسلام سیدحسن عاملی خواستار برگزاری مراسم عزاداری در شان امام حسین (ع) با پرهیز از هرگونه حرفها و شعرهای غلو آمیز شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مذهب شیعه در فضای اینترنت با 800 هزار شبهه مورد هجمه قرار می گیرد، بهترین راه مبارزه با این هجمه را تبلیغ چهره به چهره و اعزام مبلغین به سراسر استان دانست.