عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- افسران معترض در ارتش مصر هم با پیوستن به مردم خواستار بر آورده شدن خواسته های آنها شدند.
- یمنی ها خواستار اعدام علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور شدند.
- دهها نفر از استادان دانشگاه هاروارد از "جنبش اشغال" پشتیبانی کردند.
- اعتصاب عمومی سراسر کشمیر را در بر گرفت.
- در انتخابات پارلمانی مراکش که روز جمعه برگزار شد ۴۵ درصد از دارندگان حق رای شرکت کردند.
- مقامات اتحادیه عرب امروز شنبه برای تدارک طرح تحریمها علیه سوریه با هم دیدار میکنند.
- وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که معاون این وزارت خانه روز شنبه سفر خود به اسرائیل و امارات متحده عربی را آغاز میکند تا این دو کشور را در جریان اقدامات تازه ایالات متحده برای فشار به ایران بگذارد.
- در پاکستان ناظران سیاسی می گویند جنبش انصاف به رهبری عمرانخان، رقیبی جدی در انتخابات آینده و به عنوان نیروی سوم خواهد بود.
- سفیر آمریکا در پاکستان مخالفت کشورش را با خط لوله گازی ایران به پاکستان اعلام و ادعا کرده که این ایده خوبی نیست.
- وال استریت ژورنال: اتحادیه اروپا به دنبال تحریم نفتی ایران است.
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