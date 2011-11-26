عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- افسران معترض در ارتش مصر هم با پیوستن به مردم خواستار بر آورده شدن خواسته های آنها شدند.

- یمنی ها خواستار اعدام علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور شدند.

- دهها نفر از استادان دانشگاه هاروارد از "جنبش اشغال" پشتیبانی کردند.

- اعتصاب عمومی سراسر کشمیر را در بر گرفت.

- در انتخابات پارلمانی مراکش که روز جمعه برگزار شد ۴۵ درصد از دارندگان حق رای شرکت کردند.

- مقامات اتحادیه عرب امروز شنبه برای تدارک طرح تحریم‌ها علیه سوریه با هم دیدار می‌کنند.



- وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که معاون این وزارت خانه روز شنبه سفر خود به اسرائیل و امارات متحده عربی را آغاز می‌کند تا این دو کشور را در جریان اقدامات تازه ایالات متحده برای فشار به ایران بگذارد.

- در پاکستان ناظران سیاسی می گویند جنبش انصاف به رهبری عمران‌خان، رقیبی جدی در انتخابات آینده و به عنوان نیروی سوم خواهد بود.

- سفیر آمریکا در پاکستان مخالفت کشورش را با خط لوله گازی ایران به پاکستان اعلام و ادعا کرده که این ایده خوبی نیست.

- وال استریت ژورنال: اتحادیه اروپا به دنبال تحریم نفتی ایران است.