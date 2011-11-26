کتابهای رمان در صدر مطالبات کریمان/ کرمان فاقد کتابخانه مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر در استان کرمان 107 باب کتابخانه عمومی با بیش از 60 هزار متر مربع زیربنا وجود دارد. همچنین به ازای هر 100 نفر باسواد سه مترمربع و به ازای کل جمعیت استان دو متر مربع فضای کتابخانه ای وجود دارد با این حال در شهر و شهرستانهای کرمان مشکل جدی در زمینه فضای کتابخانه ای وجود دارد. این را مدیر کل کتابخانه های استان هم تایید می کند.

محمد جواد حسین زاده می گوید: هم اکنون در60 نقطه استان نیاز به کتابخانه داریم.

وی البته از ورود فعالانه خیرین کرمانی به این حوزه ابراز رضایت می کند و می گوید: تاکنون بیش از 19 باب کتابخانه عمومی توسط خیرین در استان ساخته و حتی برخی تجهیز هم شده است.

وی تصریح می کند: بیش از 11 هزار متر مربع از فضای کتابخانه های ماتوسط این افراد ساخته شده و این یعنی یک پنجم کل فضاهای موجود در استان.

وی تاکید می کند که کتابخانه های شهرستان های تازه تاسیس شده در استان کرمان هم به امکانات زیادی نیاز دارند.

شهرداری سهم خود را در کتابخوانی ادا نمی کند

البته مشکل کرمانیها که سرانه مطالعه شان 20 دقیقه از میانگین کشوری بالاتر است تنها کمبود فضاهای کتابخانه ای نیست بلکه در بحث بودجه ها هم در این حوزه مشکلاتی هست از جمله اینکه شهرداری ها سهم نیم درصدی خود را که باید برای توسعه فضاهای کتابخانه ای اختصاص دهند، پرداخت نمی کنند.

مدیر کل کتابخانه های استان کرمان در این باره می گوید: شهرداری های استان در زمینه پرداخت سهم نیم درصدی برای توسعه کتابخانه های عمومی به شکل مطلوب فعالیت نمی کنند.

وی اظهار می دارد: یکی از منابع درآمدی ما همین سهم نیم درصدی شهرداریها است اما با این میزان پولی که از این طریق پرداخت می شود کار توسعه کتابخانه های عمومی در کرمان به شکل مطلوبی ادامه نمی یابد.

وی می گوید: البته در بودجه سال 90 آمده که می توان در صورت عدم پرداخت از سوی شهرداری، نهاد کتابخانه های عمومی مستقیما این مبلغ را ازاین بخش دریافت کند.

10 میلیارد تومان برای احداث کتابخانه مرکزی نیاز است

اما اینها تنها مشکلات حوزه کتابخوانی در استان کرمان نیست؛ در حال حاضر در شهر کرمان که جمعیتی نزدیک به یک میلیون نفر را در خود جای داده است، کتابخانه مرکزی استانداردی وجود ندارد.

مدیر کل کتابخانه های استان هم این مطلب را تایید و از این وضعیت ابراز نگرانی می کند.

حسین زاده می گوید: در حال حاضر در شهر کرمان کتابخانه مرکزی استاندارد وجود ندارد.

این مسئول بیان می دارد: در دور دوم سفر هیات دولت به کرمان احداث ساختمان کتابخانه مرکزی در مرکز استان مصوب و قرار بر آن شد تا پایان سال 91 این کتابخانه توسط استان ساخته و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تجهیز شود.

وی ادامه می دهد: سال گذشته یک میلیارد و 300 میلیون تومان اعتباربه این منظور اختصاص یافت که تحقق این اعتبار به کندی صورت گرفت.

مدیر کل کتابخانه های استان کرمان می گوید: سرانجام، از زمینهای جنب سینما شهر تماشا قطعه زمینی برای احداث این کتابخانه در نظر گرفته شد و در سال جاری هم یک میلیارد تومان به این منظور اختصاص یافته است.

وی می گوید: برای اتمام کار و احداث ساختمان مذکور حداقل 7 تا 10 میلیارد تومان نیاز داریم.

همه دستگاههای فرهنگی باید کمک کنند

اما ارزیابی مدیر کل کتابخانه های استان کرمان از وضعیت مطالعه در استان؛ حسین زاده با بیان اینکه در حال حاضر سرانه مطالعه در کشور74 دقیقه و در کرمان 94 دقیقه است، می گوید: به عقیده بنده، هر نوع خواندنی، مطالعه مفید نیست.

وی ابراز می دارد: از نظر ما مطالعه ای مفید است که بر روح و فطرت انسان اثر گذاشته و او را به خدا نزدیکتر کند.

وی ادامه می دهد: آمارها از رشد مطالعه در کشور و در استان ما خبر می دهد اما اینها کافی نیست.

حسین زاده می گوید: همه دستگاههای فرهنگی باید دراین زمینه کمک کنند و در بحث اعتبارات نیز باید نگاه جدی تری شود.

کاهش میزان خرید کتاب در کرمان

اما در حالی که مسئولین از بالا بودن سرانه مطالعه در کرمان نسبت به کشور خبر می دهند، کتابفروشان معتقدند تعداد قشر کتابخوان در کرمان کاهش یافته است.

محمد مهدی سعیدی، مدیر کتابفروشی فرهنگ که بیش از 30 سال در این زمینه فعالیت می کند در این باره به خبرنگارمهر می گوید: به نظر می رسد آمار افراد کتابخوان در کرمان کاهش یافته آن هم به دلیل گرانی کتاب و هزینه های سنگین چاپ.

وی می افزاید: البته اصولا مردم ما چندان به مطالعه عادت نداشته اند و این وضعیت همیشه هم بوده است.

وی اظهار می دارد: به عقیده بنده یکی از علل این عدم تمایل این است که از دوران کودکی رغبت مطالعه در جامعه ایجاد نمی شود.

سعیدی ادامه می دهد: چون رقابت درسی شدیدی بین بچه های ما به وجود آمده متاسفانه فرصتی برای مطالعه کتابهای غیردرسی باقی نمی ماند.

مدیر کتابفروشی فرهنگ با بیان اینکه این وضعیت مطالعه نسبت به تعداد باسوادان کشور نگران کننده است می گوید: بیشتر کتابخوان های ما هم خانم ها هستند که رمان می خوانند.

سعیدی اظهار می دارد: بعد از رمان بیشترین فروش ما مربوط به کتابهای روانشناسی است.

وی ادامه می دهد: بسیاری از جوانان هم به دنبال خرید کتابهای موفقیت و راههای ثروتمند شدن هستند.

این کتابفروش کرمانی اظهار می دارد: دررده های بعدی هم بیشترین فروش ما مربوط به کتابهای درسی، کمک درسی و دانشگاهی است.

مردم به کتاب های جدید بدبین شده اند

یکی دیگر از فروشندگان کتاب درکرمان اما از بی اعتمادی مردم از کتابهای موجود در بازار خبر می دهد.

اسلام شهریاری می گوید: مردم خیلی به کتاب علاقه دارند اما کتاب خوب در دسترس نیست کما اینکه بسیاری از افراد هم به کتابهای جدید بدبین شده اند چون فکر می کنند سانسور شده اند.

وی می افزاید: واقعیتی که ما در حال حاضر با آن روبرو هستیم این است که شهر نشینی و دغدغه های معیشتی، توجه مردم را از نیازهای ذهنی به سمت روزمرگی وعادات معمول منحرف کرده به طوری که مردم برای پرداختن به کتاب ومسائل ذهنی خود، یا وقت نمی گذارند و یا کمترین وقت خود را به این مسائل حیاتی اختصاص می دهند.