ادعای جدید آمریکا درباره خط لوله گاز ایران به پاکستان/ ایده خوبی نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "نیشن" چاپ پاکستان، "کامرون مونتر" گفت: واردات گاز از ایران برای پاکستان ایده خوبی نیست و این کشور باید نیازهای انرژی خود را از ترکمنستان تامین کند.

وی روز جمعه در سخنانی در جمع خبرنگاران ادعا کرد که تهران شریک و همپیمان قابل اعتمادی نیست و به پاکستان توصیه می کنم تا به جای ایران با هند طرح همپیمانی بریزد.

مونتر در عین حال در پاسخ به پرسشی گفت: این دیکته سیاست های آمریکا به پاکستان نیست بلکه یک توصیه دوستانه است که می گوییم ایران قابل اتکا نیست این بسته به خود آنهاست انتخاب کنند اما فکر می کنیم که عاقلانه است تا این کشور آغوش خود را برای هند باز کند.

کامرون مونتر همچنین در ادامه به همکاری های کشورش با پاکستان در زمینه تروریسم اشاره کرد و گفت: آمریکا در راستای خواست دولت و ملت پاکستان علیه تروریسم مبارزه می کند.

وی افزود: آمریکا به فداکاری های مردم پاکستان در برابر مبارزه با تروریسم آگاه است اما کمک های نظامی به پاکستان با مبارزه با تروریسم ارتباط دارد.

سفیر آمریکا همچنین به برکناری "حسین حقانی" سفیر پاکستان در واشنگتن اشاره کرد و گفت: ما مسئله دادن یادداشت از سوی حقانی به آمریکا را جدی تلقی می کنیم و اگر پاکستان بخواهد در این زمینه همکاری می کنیم.

گفته می شود بحث تسلیم یادداشت از سوی حسین حقانی به مقام های آمریکایی به درخواست آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان صورت گرفته و وی از آمریکا خواسته به پاکستان کمک کند تا نقش ارتش را در این کشور کاهش دهد.

حقانی پس از فراخوانده شدن به اسلام آباد تحت بازداشت خانگی قرار گرفت و از سمت خود نیز برکنار شد.

خانم "شری رحمان" وزیر اطلاع رسانی پاکستان جانشین حقانی شده است.