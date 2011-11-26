ورزش اصفهان در سراشیبی/ سرانه فضای ورزشی استان همچنان پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش اصفهان نیز در چرخش مدار این توپهای کوچک و بزرگ، رنگ و وارنگ به اوجی رسیده که در بیشتر رشته های ورزشی گوی سبقت را از تیم های محبوب پایتخت نیز گرفته است.

دو باشگاه بزرگ اصفهانی ذوب آهن و سپاهان و دو باشگاه خصوصی فولاد ماهان و گیتی پسند با سرمایه گذاری ویژه خود در حوزره ورزش قهرمانی، توانسته اند در سالهای اخیر در میادین مختلف داخلی و قاره ای خوش بدرخشند و نام اصفهان را بر فراز کوه ورزش ایران زمین به اهتزاز در آورند. هر چند با تغییر رویکرد دولت در قانون پنجم توسعه کشور در خصوص برخورد شرکتهای بزرگ دولتی با مقوله ورزش قهرمانی، دو باشگاه ذوب آهن و سپاهان این روزها با مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم می کنند.

ورزش باشگاهی در اصفهان که طی سالیان اخیر توانسته در همه رشته های ورزشی به ویژه در فوتبال نام "قطب" را برای خود به سرقفلی بگیرد، در سال 90 نتوانسته شرایط خوبی را به دلایل مختلف برای خود کسب کند و این روزها دورتر از مسیر همیشگی قدم بر می دارد.

از سوی دیگر ورزش منهای ورزش باشگاهی در اصفهان، در سال 89 به طور خاص درسودای برنامه چشم انداز ورزش استان روزگار گذراند و در سال 90 نیز نتوانسته آنگونه که باید بر مدار برنامه های چند صد ساعت نفره خود حرکت کند. برنامه ای که اداره کل ورزش و جوانانی که جایگزین اداره کل تربیت بدنی شده آن را به جنجال تبلیغاتی و توجیهی خود تبدیل کرده است.

روزگاری که با گذشت هشت ماه بر ورزش اصفهان گذشته آنقدر پر فراز و نشیب بوده که علامت های تعجب فراوانی را بر متن می نشاند و البته سهم مجموعه اداره کل ورزش و جوانان – تربیت بدنی- و هیئتهای زیر مجموعه اش از این علامت بسیار قابل توجه است.

تغییرات زیاد در راس هیئتهای ورزشی که گاها بی دلیل و غیر قانونی صورت گرفته نیز جریان ورزش را در استان به سمت و سوی حاشیه های خاص پیش برده است.

البته اتفاقهای مبارکی نیز در ورزش اصفهان رخ داده که نمی شود به راحتی از کنار آن گذشت.

قهرمانی سپاهان در لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، بازگشت اصفهان با گیتی پسند به لیگ برتر والیبال پس از سال ها، تیمداری تیم فولاد ماهان در سوپر لیگ بسکتبا ، افتتاح سالن ورزشی مخابرات و . . . از جمله مهمترین رویدادهای مهم ورزش اصفهان در این سال بوده است.

البته هنوز تکلیف ورزشگاه نقش جهان مشخص نشده، ورزشگاهی که باید بر سر قبر بی جنازه اش گریست.

سال 90 رویای برنامه نویسان و چشم انداز نویسها در تئوری نویسی های خود بود، اما هنوز سرانه اصفهان در فضای ورزشی بسیار پائین تر از پائین است.

ذوب آهن چندین بار تیمهاش را به حراج انحلال گذارده و بر طبل قانون ناقصی که آنها را در لای منگنه قرار داده می کوبد تا شاید بتواند از جایگاه خود در ورزش ایران دفاع کند.

پرستو ها از شهر رفته اند اما اداره کل ورزش و جوانان در پیچ و تاب صفحات برنامه نویسی خود که هیچ ضمانت اجرایی ندارد به تقویمی که روزها را ورق می زند برنامه سنجاق می کند.

ورزش اصفهان این روزها، حال خوشی ندارد، توجیه و جنجال خیانت بزرگ تری است و باید این موضوع را باور کنیم.

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مهدی قانونی