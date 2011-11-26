مجید حمیدزاده در این باره به خبرنگار مهر گفت: رویه اجرایی در حوزه ادبیات داستانی و دیگر بخش‌های جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران اینگونه است که برگزیده‌ها و شایستگان تقدیر جایزه جلال آل‌احمد در این جایزه (کتاب سال) هم به همین عناوین معرفی می‌شوند؛ منتهی دیگر مبلغ جایزه کتاب سال به آنها تعلق نمی‌گیرد و تنها لوح کتاب سال را دریافت می‌کنند.

وی افزود: بر این اساس برگزیدگان یست و نهمین جایزه کتاب در بخش‌های داستان و نقد ادبی به ترتیب کتاب‌های «جاده جنگ» (منصور انوری) و «از اشارت‌های دریا» (حمیدرضا توکلی) هستند.

به گفته دبیر جایزه کتاب سال، این قاعده در مورد سه کتابی هم که در بخش تاریخ‌نگاری جایزه جلال به طور مشترک برگزیده شدند («نبرد سمیرم» تألیف کاوه بیات، «فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی بکن» در دوره بهمنیان تألیف محسن معصومی و «علل و عوامل جابجایی کانون‌های تجاری در خلیج فارس» تألیف محمدباقر وثوقی) و نیز کتاب «تا خمینی شهر» که در بخش مستندنگاری این جایزه شایسته تقدیر شناخته شد، صدق می‌کند.

حمیدزاده همچنین از آغاز داوری بیست و نهمین جایزه کتاب سال خبر داد و در عین حال اعلام دقیق تعداد کتاب‌هایی را که در چرخه داوری این دوره از جایزه هستند، به آینده‌ای نزدیک موکول کرد.

در بیست و نهمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، آثاری (غیردرسی و غیرکمک درسی) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که در سال 1389 منتشر شده باشند. این دوره از جایزه کتاب سال، بهمن ماه امسال برگزیدگانش را خواهد شناخت.