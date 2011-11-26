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۵ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

گنبدکاووس میزبان لیگ والیبال جوانان کشور/ مسابقات امروز آغاز می شود

گنبدکاووس میزبان لیگ والیبال جوانان کشور/ مسابقات امروز آغاز می شود

گنبد کاووس - خبرگزاری مهر: گنبد کاووس میزبان مرحله اول لیگ والیبال جوانان باشگاههای کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات از بعد اظهر شنبه در سالت اترک طیار گنبد کاوس آغاز می شود.

سرپرست این مسابقات در گنبد کاووس به خبرنگار مهر گفت: در گروه یک این مسابقات هفت تیم شرکت دارند.

ناز محمد واحدی افزود: تیمهای سایپا، گسترش نوین کشاورز، باریج اسانس کاشان، شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه، هاوش گنبد و کاله مازندران از جمله تیمها هستند.

وی اظهار داشت: این مسابقات از پنجم تا 11 آذرماه سالجاری برگزار می شود و 120 ورزشکار و مربی در این مسابقات حضور دارند.

به گزارش مهر، رقابتهای مرحله اول لیگ جانان باشگاههای کشور در گروه ب نیز در اصفهان از بعد از ظهر شنبه آغاز می شود.

کد مطلب 1469182

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