مهدی فرجی مدیر شبکه اول سیما درباره سریال نوروزی این شبکه به خبرنگار مهر گفت: ساخت و پخش "پایتخت2" برای ایام نوروز قطعی شده است و با به پایان رسیدن تولید "تا ثریا" به کارگردانی سیروس مقدم نگارش فیلمنامه "پایتخت2" آغاز شد و تا پایان روند نگارش، انتخاب بازیگران به انجام رسید.

وی درباره اینکه تداخل این دو سریال، منجر به شتاب در کار نمی‌شود؟ اظهار کرد: مسلماً با فاصله‌ای از تولید "تا ثریا" گروه بدون هیچ تداخل و تلاقی به سریال نوروزی می‌پردازند و این مجموعه سر فرصت ساخته خواهد شد. بنابراین شرایط ما در تولید نسبت به سال گذشته بهتر است و سریال با کیفیت بهتری تولید خواهد شد.

مدیر شبکه اول با اشاره به ویژه برنامه‌های دهه فجر یادآور شد: برنامه‌های ترکیبی خوبی برای این ایام پیش‌بینی کرده‌ایم و آثار مستند بسیار خوبی نیز به روی آنتن خواهد رفت. در واقع دهه فجر امسال دست شبکه برای برنامه‌های جدید در ساختار مستند و گفتگو محور پر است.

فرجی در این باره که چرا فرزاد جمشیدی در ماه رمضان برنامه اجرا می‌کند، تصریح کرد: اتفاقاً بنا داریم پنجشنبه شب‌ها از نیمه شب حدود ساعت 1 تا نماز صبح برنامه زنده‌ای را به صورت هفتگی با فرزاد جمشیدی داشته باشیم که این امر تصویب و ابلاغ شده است و به زودی روی آنتن شاهد آن خواهیم بود.

وی درباره اینکه جمشیدی از گران‌ترین مجریان صدا و سیما در ماه رمضان است، گفت: او از مجریان بسیار خوب سازمان صدا و سیما و حضور ایشان برای شبکه مغتنم است و ما در تلاشیم برای بخش‌های مختلف از او استفاده کنیم.

مدیر شبکه اول ادامه داد: نمی‌دانم دوستان اعداد و ارقامی که می‌گویند کدام مجری دستمزد بیشتری می‌گیرد را از کجا به دست می‌آورند؟ من نمی‌گویم ایشان از گران‌ترین مجریان سازمان هستند، بلکه او را از باسوادترین، مطلع‌ترین و با مطالعه ترین مجریان سازمان به حساب می‌آورم. کسی که برای اجرایش وقت می‌گذارد و تحقیق و پژوهش می‌کند.

فرجی تصریح کرد: او زمانی که در اجرا حاضر می‌شود حرفی برای گفتن دارد و از مجریان خوب ما است. طبیعی است که دستمزد جمشیدی با مجری‌ای که برنامه ساده‌ای با مخاطبان محدود را اجرا کند یکی نیست، اما اینکه بگوییم او گران‌ترین مجری سازمان است را تایید نمی‌کنم.