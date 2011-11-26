هر اقدامی در راستای اعتماد به ناشران را به فال نیک باید گرفت

یحیی ساسانی مدیر نشر افکار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغیه جدید معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر صدور مجوز کتاب همزمان با اخذ تعهد از ناشر مبنی بر اعمال اصلاحات مد نظر اداره کتاب در متن اثر، گفت: من به عنوان ناشر البته چنین ابلاغیه‌ای را تا این لحظه ندیده‌ام و چیزی هم راجع به آن نشنیده‌ام، ولی اگر این اتفاق به واقع رخ داده باشد، یک حرکت رو به جلو است؛ چون گامی در جهت کاهش تصدی‌گری دولتی در نشر است و هرچه این تصدی کمتر شود، ناشران از آن استقبال بیشتری می‌کنند.

وی ادامه داد: من معتقدم که معاونت فرهنگی باید گام‌های جدی در ارتباط با اعتماد کردن بیشتر به ناشران بردارد و این اتفاق حتی در حوزه ممیزی نیز باید رخ دهد و اجازه داده شود که اگر اثری مشکل داشت از سوی مراجع قانوین با ناشر و نویسنده آن برخورد شود.

ساسانی افزود: من معتقدم بدنه نشر در ایران حاضر است این تعهد را بپذیرد که تغییرات مد نظر اداره کتاب را اعمال کند و حتی تعهد دهد که تنها به چاپ مطالبی دست می‌زند که در برابر آنها کاملاً مسئولیت پذیر است، ولی باید این فرصت به او داده شود.

به گفته این ناشر کش و قوس‌های فراوان موجود میان وزارت ارشاد و ناشران به دلیل حس بی‌اعتمادی موجود میان آنهاست و ناشر نیز به همین دلیل معمولاً از مطالعه و دقت نظر در آثاری که برای کسب مجوز به اداره کتاب ارائه می‌دهد، سرباز می‌زند.

مدیر نشر افکار همچنین گفت: مدیر مسئول همه ناشران در حال حاضر وزارت ارشاد است. اوست که آثار را می‌خواند و می‌گوید چه بخشی از آن چاپ شود و چه بخشی نشود. کجا حذف و کجا حذف نشود. در این فضا اگر مجموعه وزارت ارشاد به ناشر اعتماد کند، می‌توان با تلفات کمتری کار نشر را جلو برد. شاید در اوایل اتفاقاتی رخ دهد، اما در نهایت این کار به نتایج مثبتی منتهی می‌شود.

ساسانی افزود: من به عنوان ناشر، حاضرم تعهد بدهم که امری خلاف واقع انجام نمی‌دهم، اما نپذیرفتن آن باعث شده روالی به وجود بیاید که بعد از دریافت اصلاحیه دوندگی زیادی برای نشر کتاب داشته باشم. اگر با اخذ تعهد مبنی بر اینکه اصلاحیه از سوی ناشر انجام می‌شود، مجوز کتاب به صورت آنی صادر شود، به نظرم گامی رو به جلو در حوزه نشر برداشته‌ایم .

به گفته این ناشر، حتی روند شکل‌گیری این فضای اعتمادگونه را می‌توان به صورت مرحله به مرحله و پیشرفته‌تری نیز تعریف کرد که طبق آن ابتدا کتاب‌های حساسیت‌زا که راجع به مسائل قومی و دینی و یا سیاست و امینت ملی نوشته شده است را اداره کتاب بررسی کند و موضوع بررسی قصه و شعر و داستان را به ناشر بدهد.