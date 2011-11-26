به گزارش خبرنگار مهر، حسین پاینده نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساختار کلی کتاب «گفتمان نقد» گفت: این کتاب مجموعه‌ای از 20 مقاله در زمینه‌ نقد ادبی است و از 7 بخش تشکیل شده است: بخش اول: نظریه و نقد رمان، شامل 2 مقاله، بخش دوم: نظریه و نقد داستان کوتاه، شامل 6 مقاله، بخش سوم: نظریه و نقد شعر، شامل 3 مقاله، بخش چهارم: نقد فیلم، شامل یک مقاله، بخش پنجم: نقد نمایشنامه، شامل یک مقاله، بخش ششم: مباحث نظری نقد، شامل 7 مقاله و بخش هفتم: ضمائم، شامل متن پنج اثر ادبی (چهار داستان کوتاه و یک نمایشنامه).

وی افزود: کتاب «گفتمان نقد» برای آن دسته از علاقه‌مندان نقد ادبی نوشته شده ‌است که می‌خواهند هم با برخی مباحث و نظریه‌های مهم در زمینه نقد آشنا شوند و هم این‌که کاربرد عملی آن نظریه‌ها را در نقدهایی بر متون برگزیده (شامل رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، فیلم و شعر) ببینند.

این نویسنده گفت: تجربه من در تدریس نقد ادبی در دانشگاه و کلاس‌های آزاد در حوزه هنری تهران نشان می‌دهد که اکثر کسانی که می‌خواهند نوشتن نقد بر متون ادبی و هنری را یاد بگیرند، نیاز به نمونه‌هایی دارند که کاربرد عملی نظریه‌های نقادانه را به آنان نشان بدهد. من طیف متنوعی از متون را انتخاب کردم تا خوانندگان با هر ذائقه ادبی یا هنری که به سراغ این کتاب می‌آیند، مطلبی در حوزه علائق‌شان در آن پیدا کنند.

پاینده درباره بخش هفتم این کتاب که دربرگیرنده تعدادی از متون ادبی است، گفت: همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، در بخش هفتم کتاب، متن 4 داستان کوتاه و یک نمایشنامه‌ تک‌پرده‌ای را گنجانده‌ام. هر 5 اثر یادشده، در مقالات کتاب نقد شده‌اند و لازم است که خواننده ابتدا آن داستان‌ها و نمایشنامه را بخواند و بعد نقدشان را. از این 5 متن، 3 متن (دو داستان کوتاه و یک نمایشنامه) خارجی هستند که خودم آن‌ها را ترجمه کردم.

وی ادامه داد: 2 متن دیگر را (یکی داستان «زنی که مردش را گم کرد» از صادق هدایت و دیگری داستان «بچه‌ مردم» نوشته‌ جلال آل‌احمد) ویرایش کردم و هرجا که لازم بود، واژه‌ها و عباراتی را به صورت زیرنوشت توضیح دادم تا خواننده به متنی منقح و قابل اعتماد از این متون دسترسی داشته باشد.

نویسنده کتاب «رمان پسامدرن و فیلم» درباره دلایل شکل‌گیری و نوشتن «گفتمان نقد» گفت: اولین و شاید مهم‌ترین دلیل نوشته شدن این کتاب، معرفی علمی نقد ادبی بود. بسیاری کسان در کشور ما نقد را کاری «ذوقی» می‌پندارند و آن را با حکم دادن و ارزشیابی کردن اشتباه می‌گیرند. من در این کتاب استدلال کرده‌ام که نقد، تفحّصی در معنای متون است که بر پایه‌ نظریه‌های نقادانه و به شیوه‌ای بسیار نظام‌مند صورت می‌گیرد. گزاره‌های دلبخواهانه جایی در آن ندارند.

پاینده افزود: نقد عرصه‌ اظهارنظر شخصی نیست، بلکه جای بررسی‌های متکی به مفاهیم و روش‌شناسی‌های برآمده از نظریه است. اما یکی دیگر از اهدافم که در مقدمه‌ کتاب هم به آن اشاره کرده‌ام، ترویج این ایده است که در نقد ادبی حرف آخر و قطعی وجود ندارد. متون ادبی گذشته و حال را می‌توان بارها و بارها نقد کرد، هر بار از منظری متفاوت، و معانی مختلف و حتی متفاوتی در آن‌ها یافت. نقد ادبی گفتمانی بسیار دموکراتیک است که راه را بر صداهای متنافر نمی‌بندد. به گمانم، جا افتادن این موضوع مستلزم تغییر در دیدگاه‌ها و پارادایم‌های فرهنگی است.

وی همچنین درباره حجم مطالب این کتاب گفت: ویراست جدید کتاب، در 466 صفحه توسط انتشارات نیلوفر منتشر شده است. 4 مقاله از ویراست قبلی حذف شدند تا حجم کتاب زیاد نشود. در ویراست جدید، 5 مقاله به کتاب اضافه شدند که مربوط به ادبیات داستانی و مباحث نظری نقد هستند. البته ناگفته نگذارم که همه‌ مطالب کتاب مورد تجدید نظر و ویرایش مجدد قرار گرفته‌اند و آن بخشی از مطالب که در ویراست قبلی بودند، در بسیاری جزئیات تغییر داده شده‌اند. گاه مطالبی (مثلاً در حد چند پاراگراف یا جمله) از برخی مقالات حذف شده‌اند و اغلب مطالبی به آن‌ها اضافه شده است. به‌طور کلی، کتاب گفتمان نقد در ویراست دومش هم روزآمد شده است و هم جدید.

پاینده درباره مدت زمانی که صرف نوشتن این کتاب کرده است، گفت: مطالب این کتاب در مقاطع زمانی مختلف نوشته شدند و بنا بر این نمی‌توانم دقیقاً بگویم که نوشتنش از چه زمانی شروع شد و چه زمانی پایان یافت. من هر یک از مقالات این کتاب را با رصد کردن تحولات ادبی در ادبیات معاصرمان و نیز با توجه به سئوالاتی که دانشجویانم در دانشگاه می‌کردند و نیز با در نظر گرفتن مطالبی که در جلسات نقد خارج از دانشگاه مطرح می‌شد، نوشتم.

این محقق همچنین درباره انتخاب نمونه‌های مورد بررسی در کتاب، افزود: نمونه‌ها را اتفاقی انتخاب نکردم، بلکه با بررسی متون مختلف تلاش کردم آثاری را برای نقد پیدا کنم که از جنبه‌های گوناگون برای نقد مناسب باشند و نقدشان بتواند به برطرف شدن ابهام‌های خوانندگان کمک کند. در گزینش مباحث و نظریه‌ها، سعی کردم آن موضوعاتی را بحث کنم که به دلایل مختلف در میان اهالی ادبیات و هنر، توجه‌برانگیز بوده است. برای مثال، پسامدرنیسم یکی از این موضوعات است و من پس از شرح دو نظریه درباره آن، دو رمان جزیره سرگردانی و ساربانْ سرگردان (هر دو از سیمین دانشور) را از منظر نظریه‌های پسامدرن نقد کردم. در بخش شعر، فرمالیسم یکی از نظریه‌هایی است که به تفصیل توضیح داده‌ام و سپس چند شعر را نقد فرمالیستی کرده‌ام. نقد روانکاوانه و فمینیسم نیز همین‌جور. البته این‌ها که ذکر کردم، فقط بخشی از مطالب کتاب است.

نویسنده «داستان کوتاه در ایران» درباره انتخاب نمونه آثاری از آل احمد و شفیعی کدکنی گفت: آن آثار برای هدفی که در مقالات مربوط به آن‌ها دنبال می‌کردم، نمونه‌های مناسبی بودند. فقط همین. یعنی در فکر این نبودم که از «معروف‌ها» اثر انتخاب کنم. داستان «بچه‌ مردم» از آل‌احمد به من امکان می‌داد که مبحث زاویه‌ دید در داستان کوتاه را که موضوعی بسیار مهم است، توضیح بدهم. من داستان‌های زیادی از نویسندگان نسل امروز خوانده‌ام که اگر نویسنده زاویه دید دیگری برای روایت‌شان انتخاب می‌کرد، چه بسا تأثیر داستان به مراتب بیشتر می‌شد.

پاینده در ادامه گفت: گاه یک داستان به علت انتخاب نادرست زاویه‌ دید به اصطلاح از دست می‌رود؛ یعنی نویسنده شمّ خوبی در انتخاب موضوع داشته، شخصیت‌هایش را هم خوب پرورانده، اما درونمایه‌ داستان به علت زاویه دید نامناسب نتوانسته است به خواننده منتقل شود. داستان آل‌احمد نمونه‌ای از داستان‌هایی است که اگر زاویه‌ دیدش را عوض کنیم، به‌کلی خراب می‌شود. در مورد شعر شفیعی‌کدکنی هم باید بگویم چون بسیار کوتاه است، به ویژه برای نقد فرمالیستی بسیار مناسب است. منتقدان فرمالیست شعرهایی را برای نقد می‌پسندیدند که در نهایت فشردگی و ایجاز سروده شده باشند.

وی افزود: در این شعر خاص از شفیعی‌کدکنی، 2 تصویر، یکی از دریا و دیگری از مرداب، با یکدیگر تباین داده شده‌اند تا دو الگو از زندگی در تقابل با هم نشان داده شوند، یکی الگوی انفعال و پذیرندگی (تن در دادن به روال عرفی) و دیگری الگوی کنشگری و چالشگری (دگرگون کردن شیوه حیات). این شعر را انتخاب کردم چون نقد ساختار متباین آن از منظر نظریه‌ فرمالیسم می‌تواند روش‌شناسی این رویکرد خاص در نقد ادبی را به روشنی به خواننده نشان بدهد.