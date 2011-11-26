برگزاری انتخابات پارلمانی در نیوزیلند / "جان کی" در صدر پیش بینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، حزب ملی نیوزیلند که از جان کی حمایت می کند با حمایت سه حزب کوچکتر موفق به شکست حزب کارگر در انتخابات سه سال پیش در نیوزیلند شد و در این انتخابات با چالشهای اقتصادی به ویژه عواقب زلزله قدرتمند شهر کریست چرچ روبروست.

در عین حال که نظرسنجی ها نشان از پیروزی حزب ملی دارد اما حزب کارگر به رهبری "فیل گاف" می تواند با ائتلاف با احزاب کوچک از راستگرایان و چپ گرایان اکثریت را تشکیل دهد.

"جان کی" که یک بانکدار و سرمایه گذار است با وعده خصوصی سازی بخشی از دارایی های دولت و کاهش بدهی دولت و "فیل گاف" رقیب او با تمرکز بر اصلاح نظام مالیاتی و بالا بردن سن بازنشستگی از 65 به 67 سال به کارزار انتخاباتی وارد شده اند.

نیوزیلند تا پایان ماه ژوئن سال جاری تنها 1.5درصد رشد اقتصادی داشته وهر دونامزد نسبت به مهاررکود اقتصادی و جبران کسری بودجه 13.6 میلیارد دلاری این کشور متعهد شده اند.

در کشور 4.4 میلیون نفری نیوزیلند3 میلیون و 50 هزار نفر واجد شرایط شرکت در این انتخابات هستند. همچنین همزمان با انتخابات پارلمانی، مردم نیوزیلند برای اصلاح سیستم انتخاباتی در این کشور در یک رفراندوم شرکت می کنند.

انتخابات عمومی نیوزیلند هرسه سال یکباربرگزار می شود اما تاریخ برگزاری آن مشخص نبوده وبا تصمیم نخست وزیر برای انحلال مجلس برگزار می شود.