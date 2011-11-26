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۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۰

دادگاه استیناف تونس حکم به تحویل "البغدادی المحمودی" به لیبی داد

دادگاه استیناف تونس حکم به تحویل "البغدادی المحمودی" به لیبی داد

دادگاه استیناف تونس حکم تحویل آخرین نخست وزیر رژیم دیکتاتوری قذافی به لیبی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دادگاه استیناف تونس شب گذشته طی صدور حکمی اعلام کرد که البغدادی المحمودی آخرین نخست وزیر رژیم دیکتاتوری قذافی باید به لیبی تحویل داده شود.

دادگاه مذکور این حکم را بنا به درخواست مقامات شورای ملی انتقالی لیبی برای تحویل البغدادی المحمودی صادر کرد. مقامات دولت جدید لیبی قصد دارند آخرین نخست وزیر قذافی را به اتهام صدور دستور تجاوز به زنان در جریان قیام مردمی این کشور محاکمه کنند.

المحمودی 66 ساله روز گذشته در دادگاه حاضر نشد. وی که در زندان المرناقیه در نزدیکی پایتخت تونس بسر می برد از مقامات تونس خواسته زندان را ترک نکند چرا که لیبیایی های ساکن تونس وی را تهدید به کشتن کرده اند.

کد مطلب 1469194

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