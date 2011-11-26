به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پویانمایی صبا چند پویانمایی تازه را در دستور کار خود برای ساخت قرار داده است و 5000 دقیقه انیمیشن با تکنیک کات اوت در مرحله تولید قرار گرفته‌اند.

انیمیشن‌های "آقای معلم" به کارگردانی سید حامد حسنی، "زندگی با هم" جعفر مالمیر، "دهکده بزابزا" محمد رضا خانزاد، "فیل کوچولو" حسین نظرپور، "کو کو قصه امروز کو" نسرین قلی بیگیان، "گرگ و بزغاله "سعید ترخانی و "گنج مثنوی" به کارگردانی سلیم صالحی از جمله این آثار هستند.

"آرزوهای شیرین زبان" به کارگردانی علی نجفی امامی، "هوشان" و "ناز بالش" سید مسعود صفوی ،"قصه‌های بی بی و بابا" اردشیرقیامی، "کد خدا" مهری سرخیل، "طعم شیرین عسل" کیانوش عابدی و "همسایه‌های 3" به کارگردانی بهروز یغمائیان دیگر پروژه‌های در حال تولید برای کودکان است.