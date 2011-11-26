تکمیل 70 هزار واحد مسکن مهر بنیاد/ افزایش سهمیه به 280 هزار واحد

علیرضا تابش در گفتگو با مهر در مورد پروژه های مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر اظهارداشت: ساخت 240 هزار واحد مسکن مهر را از ابتدای امسال شروع کردیم که البته در ابتدا این سهمیه 190 هزار واحد بود.

وی با بیان اینکه تاکنون ساخت بیش از 70 هزار واحد به اتمام رسیده است، گفت: سعی داریم که تا پایان سال 130 تا 140 هزار واحد دیگر را هم به پایان برسانیم ضمن آنکه امسال این سهمیه به 280 هزار واحد خواهد رسید.

رئیس بنیاد مسکن درباره تامین زیرساختهای این واحدها بیان کرد: تامین زیرساخت ها بر عهده وزارت نیرو است که در برخی از نقاط هنوز تامین نشده است البته به دلیل اینکه این واحدها در شهرهای زیر 25 هزار نفر ساخته شده اند با مشکلات کمتری در حوزه زیر ساخت ها روبرو هستند.

تابش با اشاره به اینکه اغلب این واحدها به شیوه خودمالک ساخته شده اند، افزود: حدود 130 هزار واحد مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر در بافت های فرسوده احداث شده اند که به همین جهت در این پروژه ها مشکل کمتری در رابطه با زیر ساخت ها داریم.