حمید صافدل در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه هنوز از دریافت منابع مالی جوایز صادراتی ناامید نشده‌ایم، گفت: با پاسخ‌هایی که از خزانه و معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری دریافت شده و با امیدواری‌هایی که به وزارت صنعت برای دریافت این مبلغ می‌دهند، همچنین با طی مراحل پیچ و خم‌های اداری، هنوز فردی از سیستم دولت اعلام نکرده که این پول را پرداخت نمی‌کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکنون افراد مسئول در پرداخت این منابع اعلام کرده‌اند که پول را پرداخت می‌کنیم، اما گفته‌اند که باید بیشتر تلاش کنید، ما هم بیشتر تلاش می‌کنیم تا این پول را دریافت کنیم.

وی تصریح کرد: هم اکنون کار دریافت پرونده‌های صادرکنندگان تا پایان سال 87 و 88 به اتمام رسیده و ممیزی‌های لازم نیز برای پرداخت آنها انجام شده است. البته بخش قابل توجهی از رقم این جوایز پرداخت شده است و تنها مقدار کمی از سال‌های یادشده به صورت موقت باقی مانده است.

به گفته صافدل، از یکی، دو ماه قبل با دستورالعملی که برای استانها ابلاغ شده است، شروع به پذیرش پرونده‌های سال 89 کرده‌ایم و تصور می‌رود که از اعتبار 200 میلیارد تومانی که قرار است اختصاص یابد، بتوان بخش‌هایی از جوایز صادراتی سال 89 را پرداخت کرد.

گفتنی است، با دستور رئیس‌جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ملی صادرات(29 مهرماه)، قرار بر این شد که 200 میلیارد تومان از منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت معوقات جوایز صادراتی تامین شود که تا این لحظه، همچنان تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت این منابع به نتیجه نرسیده است.

همچنین سیدعلیرضا شجاعی، سخنگوی وزارت بازرگانی نیز اوایل هفته گذشته در گفتگو با مهر اعلام کرده بود که تا پایان هفته (سوم آذرماه) معوقات جوایز صادراتی پرداخت خواهد شد.