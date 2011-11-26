مهمترین برنامه های زمانی دومین آزمون دکتری/ برگزاری آزمون در 280 رشته

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری نیمه‌متمرکز سال 90 به صورت سراسری در 25 فروردین ماه سال 90 برای اولین بار برگزار شد. سرعت پرشتاب علم و فناوری در همه امور و ظهور رشته‌های جدید دانشگاهی، متولیان آموزش عالی را در شرایطی قرار می‌دهد که تغییرات لازم را جهت بهبود اجرای آزمون بوجود آورند از این رو دومین آزمون نیمه‌متمرکز دکتری با آزمون اول از لحاظ محتوایی و روش برگزاری متفاوت خواهد بود.

در این آزمون علاوه بر مواد عمومی آزمون (زبان و استعداد تحصیلی)، مجموعه‌ای از دروس تخصصی از دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد درنظر گرفته شده است.

آزمون دکتری سال 91 برای حدود 280 رشته با 1550 ماده امتحانی برگزار خواهد شد که فهرست آنها برای تمامی رشته‌ها به همراه رشته‌های مرتبط طی اطلاعیه‌ای در روز دوشنبه 7 آذرماه سال 90 در نشریه پیک سنجش و همزمان در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده مراحل آزمون به این شرح است:

ردیف موضوع تاریخ 1 شروع و اتمام ثبت‌نام 25 دی ماه سال 90 تا 2 بهمن ماه سال 90 2 استقرار اطلاعات ثبت‌نامی برای ویرایش اطلاعات 10 بهمن ماه سال 90 تا 12 بهمن ماه سال 90 3 دریافت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنما از طریق سایت سازمان سنجش 21 فروردین ماه سال 91 تا 24 فروردین ماه سال 91 4 برگزاری آزمون 25 فروردین ماه سال 91

دومین آزمون ورودی دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال 91 در دو نوبت صبح و بعدازظهر روز جمعه 25 فروردین ماه سال 91 برگزار می شود.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام حداقل یک هفته قبل از شروع ثبت‌نام بصورت فایل PDF در سایت اینترنتی سازمان قرار خواهد گرفت. همچنین با اعلام سازمان سنجش دریافت دفترچه راهنما و خرید کارت اعتباری ثبت‌نام منحصراً از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور میسر خواهد بود.