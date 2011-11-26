حجت‌الاسلام سید نورالله موسوی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تبلیغ ما با تبلیغ در دیگر نقاط جهان متفاوت است. ما به دنبال رساندن حقیقت و واقعیت به ذهنها هستیم و حقیقت دارای ارزشی بسیار بالا و عمیق است.

وی ادامه داد: تبلیغات با هدفهای دینی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، علمی یا اقتصادی و با وسایل مختلفی مانند رادیو، تلویزیون ، فیلم، روزنامه و دیگر رسانه‌ها و حتی در محصولات غذایی ، دارویی و بهداشتی انجام می‌شود ولی در تبلیغات اسلامی، هدف، رساندن حقایق و معارف اسلامی و دعوت و تشویق مردم به رعایت و اطاعت فرامین الهی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: قرآن هم ارزش بسیار زیادی برای تبلیغ قائل است همانطور که در آیه 99 سوره مائده می‌خوانیم بر پیغمبر جر تبلیغ احکام الهی وظیفه‌ای نیست.

وی با اشاره به روح حاکم بر تبلیغات دینی از هزاران سال پیش تاکنون، بیان داشت: همه پیغمبران همواره از مردم خواسته‌اند تا با دل ‌بریدن از هوسهای مادی، به انجام تکالیف الهی روی آورده و در صف نیروهای متکامل انسانی به سوی خدا حرکت کنند.

موسوی‌نیا سلاح تبلیغ را برنده‌تر و کارسازتر از هر سلاحی برای رسیدن به مقاصد اسلامی دانست و گفت: در عصر ارتباطات و با رشد وسائل ارتباطی مرزهای جغرافیایی برداشته شده و فصل جدیدی از تجاوزات بشری به ‌وجود آمده است.

وی بیان داشت: امروزه در همه عرصه‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی، برتری با پیشرفته‌ترین سلاح‌های نظامی و اقتصادی نیست بلکه با کثرت ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، خبرگزاری‌ها و نشریات، در همه عرصه‌ها حرف اول و آخر را نظام تبلیغاتی می‌زند.

موسوی‌نیا ادامه داد: جنگ سرد بسیار مخرب‌تر و کارسازتر از نبردهای گرم است و سلاح تبلیغ، رقیب را از میدان بیرون می‌کند، او را از پای در می‌آورد و عرصه را بر خصم تنگ می‌کند.

وی با اشاره به رشد ابزارهای تبلیغاتی، افزود: دیگر هیچ حریم و حرمتی محفوظ نمانده و دیوارها، مرزها و حصارهای اطراف کشورها بی‌خاصیت شده‌اند.