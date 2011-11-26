آتش سوزی 130 سیلندر گاز در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی شفیعی اظهارداشت: در این حادثه که روز گذشته رخ داد یک پیک نیک در مغازه شارژ و عرضه سیلندرهای گاز مایع در خیابان مجاهد دچار انفجار و این انفجار منجر به ایجاد حریق در این واحد صنعتی شد.

وی افزود: آتش نشانان ایستگاههای دو، شش و هفت سازمان آتش نشانی قزوین با از خودگذشتگی و در حالی که هر لحظه امکان ایجاد انفجار در این مغازه وجود داشت موفق شدند شعله های آتش که بیش از 130 سیلندر گاز مایع را در برگرفته بود را مهار و از بروز حادثه ای بزرگ جلوگیری کنند.

شفیعی تصریح کرد: همچنین آتش نشان ایستگاه پنج سازمان آتش نشانی قزوین در جریان انجام ماموریت دچار مصدومیت شد.

وی یادآور شد: پس از اعلام آتش سوزی اتاقک نگهبانی یک مجتمع مسکونی در حال ساخت در منطقه پونک آتش نشانان ایستگاه پنج این سازمان به محل حادثه اعزام شدند و بلافاصله موفق به مهار آتش این اتاقک شدند.

این مسئول بیان کرد: در جریان این ماموریت سید جمال حسینی مامور ایستگاه پنج سازمان آتش نشانی قزوین بر اثر سقوط در یک گودال از ناحیه پا دچار شکستگی شد و پس از انتقال به مراکز درمانی تحت درمان قرار گرفت.

وی اظهارداشت: در حادثه ای مشابه یک اتاقک نگهبانی دیگر در این منطقه دچار آتش سوزی شد و با حضور به موقع ماموران ایستگاه پنج سازمان آتش نشانی قزوین این آتش نیز با موفقیت خاموش شد که در این حادثه دو تن از کارگران ساختمانی حاضر در این اتاقک دچار سوختگی شدند.



