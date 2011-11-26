جشنواره داستان نارنج در جهرم پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سناءالدین فرهنگ جهرمی مدیر پژوهشی جشنواره نارنج طی سخنانی با با بیان اهداف جشنواره منطقه ای داستان کوتاه نارنج گفت: هدفگذاری دوستان در محافل ادبی در این جشنواره لحاظ شد و از دورترین نقاط جنوب کشور هم داستان داشتیم.

وی اضافه کرد: امیدواریم این جشنواره برای بهبود جایگاه ادبی در بخش داستان تداوم داشته باشد و تا ادامه راه همه کسانی که به داستان علاقه دارند در این مسیر فعال و پویا باشند.

فرهنگ تصریح کرد: کتاب نارنج توسط انتشارات پیمان غدیر و با همکاری اداره ارشاد و انجمن داستان جهرم به چاپ رسید و پس از جشنواره نارنج نیز به ماندگار در بین اهالی ادب و فرهنگ می ماند.

مدیر پژوهشی جشنواره نارنج ابراز داشت: 310 اثر رسیده از چهار استان فارس، بوشهر، خوزستان و هرمزگان در دو بخش جوان و آزاد داستانهای منتخب برای چاپ در کتاب سومین دوره معرفی شدند.

هیئت داوران سومین جشنواره نارنج ضمن ارج نهادن به تلاش برگزارکنندگان و حمایت مسئولان وحامیان جشنواره و با آرزوی استمرار برگزاری جشنواره بر این اساس نتایج بررسی آثار به شرح زیر اعلام شد:

بخش جوان:

1- فرناز زارعیان نویسنده داستان کاتوره از جهرم

2- ابوذر قاسمیان نویسندهداستان مرده ریگ از جهرم

3- میلاد ظریف نویسنده داستان شهر دیوار پلیتی از شیراز

بخش آزاد:

1- زهره زنگنه یوسف آبادی نویسندهداستان سفر دریایی از بوشهر

2- جهانگیر موسوی نویسنده داستان صبح بخیر خاتون از شیراز

3- حسین مقدس نویسنده داستان کلید از داراب