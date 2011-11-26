افزایش 20 درصدی ترافیک پایتخت/ آغاز بار ترافیک از 6 صبح

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک صبح امروز به علت افزایش استفاده از خودروی شخصی، سرمای هوا و یخ زدگی معابر تا 20 درصد افزایش یافته است. همچنین به علت بارش برف پیک ترافیک از ساعت 6 صبح آغاز شد.

وی ادامه داد: در تمامی بزرگراههای تهران به ویژه همت، حکیم، نیایش، بسیج، آزادگان، چمران، صدر، بابایی و نواب با بار ترافیک روبرو هستند.

رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به استقرار ماموران راهور در تمامی نقاط شهر گفت: به علت بارش شدید برف در مناطق شمالی پایتخت ماموران در این مناطق در آماده باش هستند. ضمن اینکه ماموران از تردد خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی در مناطق شمالی جلوگیری می کنند.



