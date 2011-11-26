بهروز علیشیری در گفتگو با مهر از پیش بینی جوایزی برای سرمایه گذاری خارجی برای اولین بار خبرداد و گفت: در ماده 68 قانون بودجه پیش بینی شده است که برای کسانیکه در بازاریابی سرمایه گذاری مستقیم خارجی فعالیت می کنند و یا متناسب با آورده سرمایه گذاری خارجی، جایزه جذب سرمایه گذاری خارجی به آنها تعلق می گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: سه در هزار آورده سرمایه گذاری خارجی در مناطق اصلی و توسعه یافته و 6 در هزار در مناطق محروم در سرمایه گذاری های مستقیم خارجی به عنوان جایره به آنها پرداخت می شود. این موضوع توسط مجلس تصویب شده و در بودجه دولت پیش بینی شده است.

وی با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در صندوق توسعه ملی برای کمک به سرمایه گذاری عنوان کرد: ساختارهای پروژه می گوید که سرمایه گذار بیش از 30 درصد سرمایه نمی تواند بیاورد و اگر بیش از 30 درصد وارد پروژه کند، تمام ساختار مالی و توجیه پذیری مالی پروژه به هم می خورد.

علیشیری اضافه کرد: ما برای 70 درصد باقیمانده هیچ فکری نکرده بودیم، اما در حال حاضر صندوق توسعه ملی با تصویب هیئت امنا مبتنی بر اساسنامه، پیش بینی کرده است که 20 درصد از منابع صندوق برای این دسته از پروژه ها بکار برود و فکر می کنم که مشکلات را برطرف کند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ادامه داد: این اقدامات علاوه بر اقدامات حقوقی قبلی بود که در قانون پیش بینی شده بود، موافقت نامه های سرمایه گذاری دو یا چند جانبه ای هم با کشورها و سازمانهای بین المللی داریم که مقدمات ساختاری برای بازیگری خوب برای بنگاههای اقتصاد فراهم می کند.