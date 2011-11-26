اطلاعیه ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی/ تبیین 13 نکته کلیدی برای هیئتها

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: بار دیگر محرم از راه رسید و محبین اباعبدالله(ع) فرصتی دیگر برای عرض ارادت به ساحت مولایشان دراند.
شیعیان جهان اسلام در حالی مراسم عظیم عزاداری محرم را آغاز میکنند که شاهد حوادث بسیار مهمی در جای جای جهان اسلام هستند. حوادثی که طی آن طوفان بیداری امت اسلامی با خلع دیکتاتورهای وابسته زمینه را برای شکل گیری خاورمیانهای اسلامی فراهم آوردهاند. گویی این صدای عدالت طلبی حسین بن علی (ع) است که کشورهای شیعه را در نوردیده و اکنون از پنجره برادران اهل سنت و دوستداران اهل بیت به گوش میرسد.
ستاد ساماندهی شؤون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی متشکل از دستگاههای فرهنگی و اجرایی کشور در عرصه فرهنگ و امور اجتماعی ضمن تشکر از همه امت خداجوی ایران اسلامی بهویژه مراجع اعظام تقلید، علما و روحانیون، مسئولان هیئات مذهبی، اندیشمندان، مبلغان، وعاظ دینی، مداحان، شاعران و همه دستاندر کاران برگزاری این مراسم جهت هرچه باشکوهتر برگزار کردن مراسم آیینی عزاداری سالار شهیدان، توجه همه عزاداران محترم را به نکات ذیل جلب میکند و از همکاران انتظار دارد نسبت به رعایت مفاد این اطلاعیه تلاش کنند.
1. توجه به اهتمام بیشتر تشکلهای دینی در برگزاری جلسات با محوریت قرآن (اعم از قرائت قرآن در شروع جلسات، ترجمه، همخوانی و تفسیر قرآن توسط سخنرانان هیئات).
2. توجه بیشتر به ادعیه و زیارات و مناجات مأثوره از ائمه طاهرین(ع) به ویژه صحیفه سجادیه به عنوان برنامه اصلی هیئات.
3.هدایت و تشویق هیئات مذهبی به برگزاری مراسم عزاداری در مساجد.
4. دقت و ارائه اشعار و متون پر محتوا و مستند توسط مداحان اهل بیت (ع) برای انتقال دقیق پیامهای واقعه عاشورا.
5.توجه دادن مخاطبان به تاثیراتی که در سایه اهتمام به فرهنگ دینی نسیب جامعه میشود به ویژه آنکه این تاثیرات را به صورت ملموس در جنبش بیداری امتهای اسلامی و رهایی آنان از بند استبداد و استعمار در کشورهای منطقه شاهد هستیم.
6.تلاش برای ارتقاء کیفی برنامه ها از طریق تبیین معارف اسلامی اعم از اعتقادات – اخلاق – احکام – سیره پیامبر اعظم (ص) و ائمه معصومین (ع) توسط خطبا.
7. تاکید بر اصل مردمی بودن برگزاری مراسم محرم و حضور خودجوش و پرشور مردمی در بروز و ظهور عواطف و احساسات پاک معنوی.
8. اهتمام به بهره مندی از حضور روحانیت در هیئات.
9. تلاش در جهت عدم تلاقی برنامههای هیئات با اوقات نماز و سعی در برگزاری نماز جماعت اول وقت.
10. توجه به اطلاعیه های نیروی انتظامی جهت برپایی مطلوب و بهینه مراسم عزاداری با رعایت حقوق شهروندان.
11. توجه ویژه به برگزاری نماز جماعت ظهر عاشورا در راستای تجلی حماسه عاشورا.
12.بهره گرفتن از پیامهای عاشورا، سخنان ائمه طاهرین (ع) ، امام راحل (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی در پرچمها، کتیبهها، پوسترها همراه با جذابیتهای هنری.
13.عنایت ویژه به مسئله وحدت ملی بر مبنای اسلام ناب محمدی با محوریت ولی فقیه در سخنرانیها و مداحیها.
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