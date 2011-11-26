77 اثر در همایش ملی شهر الکترونیک همدان پذیرفته شد

محمدمهدی شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه فعالیت دبیرخانه همایش ملی شهر الکترونیک از بهار امسال آغاز شد، افزود: پس از فراخوان مقاله 400 مقاله از 105 شهر کشور به این همایش ارسال شد.

وی گفت: با ارسال آثار توسط پژوهشگران و پس از داوری آثار توسط 30 متخصص از 12 دانشگاه کشور، 77 مقاله علمی برای ارائه در همایش انتخاب شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان اظهار داشت: تمام مقاله های پذیرفته شده در قالب لوح فشرده به صورت مجموعه مقالات همایش ملی شهر الکترونیک مورد بهره برداری خواهد گرفت.

شیرمحمدی با بیان اینکه از میان این آثار علمی 37 اثر طبق برنامه ریزی های انجام شده درچند سالن با عنوان های تخصصی در همایش سخنرانی خواهد شد، گفت: 33 اثر نیز به صورت پوستر در همایش ارائه می شود و بقیه آثار تنها در میان مجموعه مقالات قرار می گیرند.

شیرمحمدی بیان کرد: بیشترین آثار رسیده به همایش در محورهای خدمات شهری، بهداشت الکترونیک، آموزش و فرهنگ سازی، زیرساخت ها، پلیس الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی است و نشست های همایش نیز به طور تخصصی به دستاوردهای جدید در این حوزه ها می پردازد.

وی با اشاره به اینکه همایش ملی شهر الکترونیک 24 آذرماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار می شود، افزود: در این همایش بیش از 100 پژوهشگر در حوزه شهرهای الکترونیک حاضر خواهند .

شیرمحمدی گفت: این همایش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و با همکاری شورای اسلامی شهر همدان، شهرداری همدان، استانداری همدان، پارک علم و فناوری استان همدان، بسیج اساتید، پایگاه اینترنتی سیویلیکا به نام مرجع دانش و دانشگاه های غرب کشور نظیر دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ساوه، کرمانشاه، ملایر، تویسرکان، بهار و خمین برگزار می شود.