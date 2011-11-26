تراکتور از شکست خانگی گریخت/ سپاهان، قلعه نویی را جا گذاشت!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور عصر دیروز (پنجشنبه) با انجام دیدار های باقی مانده به پایان رسید که طی آن در یکی از این بازی ها، تیم تراکتورسازی تبریز در خانه با نتیجه مساوی یک بر یک مقابل تیم راه آهن شهر ری متوقف شد.

در این دیدار که در حضور 13 هزار تماشاگر ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به انجام رسید، ابتدا تیم راه آهن با بهره بردن از بازی ضعیف تیم میزبان و ارائه یک نمایش بهتر، در دقیقه 42 با ضربه پنالتی حسین کاظمی به گل رسید و نیمه اول را با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.

در نیمه دوم، تراکتورسازان تا حدودی بهتر از 45 دقیقه نخست بازی کردند اما حملات آنها یکی پس از دیگری با بی دقتی مهاجمانشان به هدر رفت تا این تیم در آستانه سومین شکست خانگی فصل قرار گیرد.

در دقیقه 86، مدافع راه آهن با خطای خود به روی محمد ابراهیمی در درون محوطه جریمه، تیم میزبان را صاحب یک ضربه پنالتی کرد اما خود ابراهیمی با ضربه ای بی دقت، توپ را به آسمان کوبید تا بهترین فرصت تراکتورسازی برای زدن گل مساوی از دست برود.

با خراب شدن این پنالتی، شعار های انتقادی هواداران تراکتورسازی که در طول بازی بویژه در نیمه دوم به شکلی مداوم ادامه داشت، شدیدتر از قبل شد و حاضران در سکوها، بصورت یکصدا علی دایی سرمربی تیم راه آهن و همچنین مهدی کیانی بازیکن کنار گذاشته شده تیم تراکتورسازی را مورد تشویق قرار دادند.

در شرایطی که همگان منتظر سوت پایان بازی بودند، در دقیقه 2+90 "رودریگو توزی" با ضربه سری که از روی ارسال ابراهیمی به توپ نواخت، سرانجام قفل دروازه تیم تحت هدایت علی دایی را باز کرد و تیم تراکتورسازی را از یک شکست خانگی حتمی نجات داد.

تراکتورسازان در پنج بازی اخیر خود تنها یک بار رنگ برد را دیده اند و دو تساوی و دو شکست حاصل کار این تیم در چهار دیدار دیگر بوده است.

تیم تراکتورسازی با یک امتیاز دیدار برابر راه آهن، 24 امتیازی شد تا با توجه به برد سپاهان در برابر فولاد، تیم امیر قلعه نویی یک پله پایین تر از تیم اصفهانی در رده پنجم قرار گیرد.