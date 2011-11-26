اتحاد لازمه شرایط فعلی عراق است/ رد آراء کردهای افراطی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، جلال طالبانی شب گذشته اظهار داشت: آرائی که خواهان جدایی اقلیم کردستان از عراق است مربوط به کردهای افراطی و اشخاصی است که از اروپا بازگشته اند یا از دولت عراق راضی نیستند.

وی با بیان این مطلب افزود: شرایط کنونی ایجاب می کند که عراقی ها با یکدیگر متحد باشند. این دوره دوره اتحاد میان ملت ها است و حکومت خودگردان کردستان در چارچوب تعامل با دولت مرکزی عراق می تواند اهداف کردها را محقق کند.

رئیس جمهور عراق خاطرنشان کرد: 95 درصد کردها به قانون اساسی عراق فدرالی رای دادند و این بدین معنی است که 95 درصد کردها جدایی همراه با اتحاد با ملت عرب را انتخاب کردند.