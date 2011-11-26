۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۱۵

حبیبی در گفتگو با مهر: اتحاد دشمنان برای سرکوب انقلاب/ تعدد لیست انتخاباتی به معنای شکستن رای است

دبیر کل حزب موتلفه با اشاره به تهدیدات خارجی علیه کشورمان گفت: دشمنان جمهوری اسلامی در خارج از کشور با اینکه با هم اختلاف سلیقه دارند اما برای سرکوب کردن انقلاب اسلامی ایران با یکدیگر متحد هستند.

محمد نبی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تهدیدات داخلی ازسوی جریان فتنه وانحرافی و در سیاست خارجی با توجه به تحولات منطقه و تهدیدات علیه کشورمان، وحت میان اصولگرایان در انتخابات مجلس نهم را ضروری خواند و تصریح کرد: دشمنان جمهوری اسلامی در خارج از کشور با اینکه با هم دارای اختلاف سلیقه هستند اما برای سرکوب کردن انقلاب اسلامی ایران با یکدیگر وحدت و اتفاق نظر دارند.

دبیر کل حزب موتلفه در ادامه افزود: وظیفه ما در مقابله با تهدیدات دشمنان ایجاد اتحاد میان مردم ومسئولین، و حرکت پشت سر مقام معظم رهبری و توجه به رهنمود های ایشان است.
 
حبیبی وحدت را ضرورتی دائمی برای انقلاب اسلامی خواند و تصریح کرد: اصولگرایان باید علاوه بر وحدت در مقابل دشمنان خارجی،  یک وحدت هم برای مقطعی خاص مثل انتخابات داشته باشند تا تعدد نامزدها و شکستن رای موجب عدم موفقیت آنها در انتخابات نشود.

وی همچنین با اشاره به اینکه رای اصولگرایان در همین زمان هم تشکیل یک مجلس اصولگرا خواهد داد اظهار داشت: اکثریت مجلس با اصولگرایان خواهد بود تا زمانی که تعدد لیست و شکستن رای اتفاق نیفتد.

عضو شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعضای هشت نفره جبهه متحد که در حال حاضر با عدم پیوستن جبهه پایداری شش نفرهستند، چه وقت کامل می شود گفت: قطار جبهه متحد اصولگرایان حرکت کرده و مقداری هم جا برای سایر اضلاع اصولگرا دارد که امیدواریم در ادامه مسیربه جبهه متحد اصولگرایان ملحق شوند.
 
 
