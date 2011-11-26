قتل 6 خلبان سوری به ضرب گلوله/ کشته شدن 30 نفر در حمص و دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر رسانه های مختلف عربی امروز در گزارشهایی به پوشش تحولات 24 ساعت گذشته در سوریه پرداخته اند که در این گزارش به مهمترین آنها نگاهی داریم.

6 خلبان سوریه کشته شدند

خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) روز گذشته در بیانیه ای به نقل از ستاد کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه از کشته شدن 10 نظامی در عملیاتی تروریستی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: یک گروهک تروریستی دست به ترور 6 خلبان و 4 افسر سوریه طی عملیاتی در یکی از پادگانهای هوایی این کشور زد که این عملیات در حین عبور کاروان حامل آنها صورت گرفت.

ستاد کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه این عملیات را نشانه ای از افزایش موج عملیاتهای تروریستی علیه نیروهای مسلح این کشور دانسته که وارد فاز خطرناکی شده است. مقامات امنیتی دمشق همچنین از نقش بیگانگان به ویژه اسرائیل در این عملیاتها جهت تضعیف جایگاه ارتش سوریه خبر داده اند.

امنیتی تر شدن وضعیت برخی شهرها

الجزیره امروز در گزارشی با عنوان "تشدید شرایط امنیتی در سوریه و کشته شدن دهها نفر" به پوشش وقایع روز گذشته پرداخته است. در این خبر می خوانیم: با تشدید عملیات نیروهای امنیتی سوریه در منطقه ریف حمص و دیر الزور 30 نفر کشته شدند.

بر این اساس، روز گذشته در سوریه "جمعه ارتش آزاد از من حمایت می کند" نام نهاده شده بود که طی آن گفته می شود درگیریهای میان ارتش سوریه و نیروهای جداشده از آن بالا گرفته است.

فعالان سوری اعلام کردند که در ساعات پایانی شب گذشته تانکهای ارتش سوریه پس از تظاهراتی که در این منطقه علیه نظام اسد انجام شد وارد شهر شدند و در صدد متفرق کردن تظاهرات کنندگان بر آمدند.

همچنین روز گذشته درگیریهای میان ارتش سوریه و نیروهای جداشده از آن که نام ارتش آزاد سوریه را برای خود انتخاب کرده اند در مناطق الرستن، ریف حمص، حی البیاضه در حمص، تلبیسه، دمشق، ریف دمشق و درعا خبر دادند که چندین کشته از دو طرف بر جا گذاشته است.

از سوی دیگر گفته می شود مناطقی از شهرهای حما، حلب و دمشق روز گذشته شاهد تدابیر شدید امنیتی از سوی نیروهای امنیتی سوریه بوده است.

اظهارات فرمانده ارتش آزاد سوریه

همچنین تظاهرات ضد نظام اسد روز گذشته در مناطق از شهرهای حمص، دمشق و دیرالزور برگزار شده که در آن تظاهرات کنندگان خواستار کناره گیری نظام اسد از قدرت شدند.

در تحولی دیگر، سرهنگ "ریاض الاسعد" که فرمانده ارتش آزاد سوریه خوانده می شود در اظهاراتی که از شبکه های اینترنتی پخش شد از نیروهای جدا شده از ارتش سوریه حمایت کرد. وی از نظامیان سوری تقاضا کردموضع خود را در قبال باقی ماندن با نظام اسد و یا جداشدن از آن بزودی اتخاذ کنند. این سرهنگ جداشده از ارتش سوریه همچنین ادعا کرد که هر کسی را که تظاهرات کنندگان را هدف قرار دهد، مورد حمله قرار می دهد.

خاطرنشان می شود سوریه از 15 مارس گذشته (اوایل فروردین ماه) شاهد تظاهرات برای تحقق اصلاحات و ناآرامیهایی علیه نظام اسد است که به گفته سازمان ملل تاکنون بیش از 3500 نفر قربانی این گرفته است، این در حالی است که این آمار از سوی دمشق 1500 کشته از غیر نظامیان و 800 کشته از نظامیان ارتش سوریه اعلام می شود.

مقامات دمشق همچنین گروهکهای مسلح وابسته به خارج را متهم به تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی و مردم تظاهرات کننده می کنند.