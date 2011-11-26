۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

یخ زدگی در سطح معابر پایتخت نداشتیم/بیشترین بارش برف در منطقه 22

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: مشکل یخ زدگی در سطح معابر شهر نداشته ایم و نیروهای خدمات شهری از شب گذشته سطح خیابانهای اصلی را برف روبی کرده اند.

حسین کلخورانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش برف در 2 روز گذشته افزود: مشکلی در رابطه با یخ زدگی معابر نداشته ایم و تنها بارش برف در شمال غرب تهران (منطقه 22) همچنان به شدت ادامه دارد.

وی ادامه داد: بیش از 4 هزار نیروی خدمات شهری و 200 سایت برف روبی با بیش از 4 هزار کارگر از شب گذشته در آماده باش کامل هستند که در صورت بروز مشکلات احتمالی امداد رسانی کنند.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: 150 گریدر، 70 لودر، 100 ماشین بابکت، 400 خاور، 400 کامیون تیغه دار و کمپرسی و بیش از 50 دستگاه نمک پاش از یخ زدگی سطح معابر جلوگیری کردند و تاکنون گزارشی مبنی بر یخ زدگی نداشته ایم.

این اظهارات در حالی از سوی شهرداری تهران عنوان می شود که سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس راهور تهران از افزایش بار ترافیکی به دلیل یخ زدگی معابر خبر داده و گفته است که ترافیک صبح امروز پایتخت به علت افزایش استفاده از خودروهای شخصی، سرمای هوا و یخ زدگی معابر تا 20 درصد افزایش یافته است.

