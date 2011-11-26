عملکرد دولت انگلیس در قبال پرونده تاجیک غیرقانونی و غیر منطقی است

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: طی 5 سال گذشته مجلس شورای اسلامی هماهنگ با وزارت خارجه رایزنی هایی را برای آزادی تاجیک انجام داده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: انتقال تاجیک از انگلستان به آمریکا پس از 5 سال حبس در این کشور حرکتی غیر منطقی بوده و نمایانگر بی انضباطی در جهان است.



وی با تاکید بر اینکه آمریکا نمی تواند شهروندان ایران را تهدید کند گفت: تاجیک از نظر حقوقی هیچ جرمی مرتکب نشده است و اقدام دولت انگلستان در حبس وی غیر قانونی است.



کوثری اقدام دولت انگلستان و آمریکا علیه شهروند ایرانی را نمایانگر بی خاصیتی سازمان ملل و کمیته حقوق بشر دانست و عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران آزادی شهروند ایرانی را پیگیری می کند.



به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر سفیر سابق ایران در اردن به اتهام کمک به یک شرکت خصوصی ایرانی برای خرید یک دوربین دید در شب در شهر دورهام بازداشت شده و آمریکا به همین اتهام، خواستار انتقال وی از انگلیس به آمریکا برای محاکمه شده است.



نصرت‌الله تاجیک ، سفیر پیشین ایران در اردن و دیپلمات با سابقه کشورمان در سال 1385 به بهانه‌های واهی در انگلیس دستگیر شد. در این مدت وی عملا تحت بازداشت خانگی بوده و تا کنون چندین بار منزل و خودروی وی مورد حمله عوامل شناخته شده قرار گرفته است.



همچنین روند بررسی پرونده وی در دستگاه قضایی انگلیسی در مراحل مختلف مؤید برخورد غیر قضایی و صرفا سیاسی آن هم تحت فشار سرویس اطلاعاتی ، وزارت امور خارجه آمریکا و سرویس اطلاعاتی انگلیس کاملا مشهود و علنی بوده و ارائه اسناد و مدارک و شواهد محکمه پسند از سوی آقای تاجیک و وکلای ایشان که بیگناهی وی را اثبات می‌کند تحت فشارهای فوق نتوانسته در روند بررسی قضایی پرونده موثر واقع شود.



در طول سالهای گذشته با وجود تلاشهای وزارت خارجه و ملاقات هیئت اعزامی به انگلیس و ملاقات با وزیر دادگستری، قائم مقام وزارت خارجه و جانشین وزیر کشور انگلیس و وضعیت جسمی آقای تاجیک و بستری شدن وی در بیمارستان اگر چه باعث تعویق تحویل وی به آمریکا شده ولی نتوانسته تاثیر جدی در پرونده بگذارد.

