خودداری از تردد غیرضروری در محور اسالم – خلخال/ راههای ارتباطی باز شد

سرهنگ معراج ظهیری روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این محور به دلیل سطح زیاد یخبندان و کولاک لغزنده بوده و تردد بدون زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی امکان پذیر نیست.

وی از باز بودن سایر محورهای ارتباطی استان اردبیل خبر داد و افزود: گردنه الماس و صائین نیز تا شامگاه گذشته بسته بود که با تلاش نیروهای پلیس راه و راهدارخانه ها باز شد.

به گفته فرمانده پلیس راه اردبیل گردنه حیران ، محور نیر – سراب و اردبیل مشگین شهر نیز به مانند گذشته باز بوده و تردد در جریان است.

ظهیری با بیان اینکه به دلیل شدت سرما و یخبندان سطح جادها بویژه روی پلها لغزنده است از رانندگان خواست در هنگام سفر زنجیر چرخ و تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی با احتیاط در جادها حرکت کنند.

همچنین مدیر کل راه ترابری استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، از باز شدن راه 70 روستا در مشگین شهر خبر داد.

راه 40 روستا در نیر بسته شد

به گفته محمد کریم هدایتی بارش برف و کولاک در مدت دو روز گذشته سبب بسته شدن راه 40 روستا در شهرستان نیر شد که تلاش می شود به زودی بازگشایی شوند.

این مسئول وضیعت گردنه های صعب العبور اردبیل را نسبت به دو روز گذشته عادی اعلام کرد و افزود: با کمک راهداران صدها مسافر گرفتار در برف و سرما در یکماه گذشته نجات یافته اند. که انتظار می رود رانندگان با رعایت موارد ایمنی و قوانین، کمتر دچار مشکل در جاده ها شوند.

با اینکه برف و سرما هفته ای دو روز از آبانماه سالجاری به بعد منطقه اردبیل را فرا می گیرد ولی سبب افزایش میزان بارندگی و کاهش خشکسالی در منطقه شده است.

آب ورودی سدهای اردبیل 35 درصد افزایش یافت

معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی شرکت آب منطقه ای استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش میزان آب ورودی سدهای استان اردبیل به میزان 35 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

رحیم صدیقی سال پر آبی برای اردبیل پیش بینی کرد و افزود: بارندگی های اخیر سبب افزایش میزان آبهای سطحی و زیرزمینی استان شده است.

وی مردم استان را به صرفه جویی در مصرف آب دعوت و اظهار کرد: بارندگیها در کل کشور نسبت به سال گذشته مطلوب بوده است و انتظار می رود در بهار نیز این روند ادامه یابد.

یخبندان مدارس اردبیل را تعطیل کرد

یادآور می شود، بارندگی های اخیر سبب تعطیلی مدارس به صورت مداوم در اردبیل شد.

سازمان آموزش و پرورش اردبیل به دلیل برودت هوا مدارس نوبت صبح مقاطع تحصیلی پیش دبستانی و ابتدایی را در شهرهای اردبیل، نیر، نمین و مشگین شهر در روز شنبه تعطیل اعلام کرد.

اداره کل هواشناسی استان اردبیل نیز دمای فعلی هوای اردبیل را منهای چهار درجه سانتی گراد و در برخی نقاط تا هشت درجه سانتی گراد زیر صفر اعلام و از افت دما، هوای مه آلود با بارش پراکنده برای هوای اردبیل در ساعات آینده پیش بینی کرد.