"اندرسون" تا ماه فوریه خانه نشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اندرسون که فصل گذشته به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه زانو بازی‌های بسیاری را از دست داد در دیدار با اتلول گالاتی رومانی در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شد و تا ماه فوریه (بهمن) نمی تواند من یونایتد را همراهی کند.

سرآلکس فرگوسن، سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد در این خصوص اظهار داشت: اندرسون را به پرتغال فرستاده‌ایم تا زیر نظر متخصصی که پیش از این پای او را جراحی کرده، به درمان خود بپردازد. البته وضعیت این بازیکن چندان مساعد به نظر نمی رسد.