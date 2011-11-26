تلاش منطقه ای آمریکا برای فشار بر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های غربی، وزارت خزانه ‌داری آمریکا اعلام کرد که "دیوید کوهن" معاون این وزارت خانه در امور تروریسم، امروز شنبه سفر خود به اراضی اشغالی [اسرائیل] و امارات متحده عربی را آغاز می‌کند تا این دو کشور را در جریان اقدامات تازه ایالات متحده برای فشار به ایران بگذارد.

در بیانیه‌‌ وزارت خزانه ‌داری آمریکا تاکید شده که این اقدام "قویترین هشدار رسمی است که طی آن اعلام خواهد شد هرگونه معامله با ایران می‌تواند خطر انحراف را به همراه داشته باشد."

دیوید کوهن همچنین در این سفر درباره گسترش تحریم‌های ایران رایزنی خواهد کرد.

وزارت خزانه ‌داری آمریکا روز دوشنبه ۳۰‌ آبان ماه به طور رسمی ایران را به عنوان یک حوزه "نگرانی عمده پولشویی" معرفی و شرکت‌های خارجی را از کمک به بخش نفت و پتروشیمی ایران منع کرده است.