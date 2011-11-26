خانه نقلی کاشان لوح برند مطرح گردشگری بومی را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه تاریخی نقلی به عنوان کوچکترین خانه تاریخی کاشان به شماره 10255 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

خانه های تاریخی یا اعیانی هستند و یا مردمی. اغلب خانه های تاریخی کاشان توسط تاجرین، ملاک و سرمایه داران خلق شده و دارای مشخصاتی چون شاه نشین، حیاط های متعدد از جمله حیاط خدمه و آیینه کاری، گچ بری، یزدی بندی و دیگر المانهاست.

گونه دیگر خانه هایی بوده که توسط مردم عادی که بیشتر به کار کشاورزی یا دامداری مشغول بوده اند ساخته شده و در آن به زندگی می پرداخته اند.

این خانه ها بسیار ساده و فاقد تزئینات مشخص است اما خانه نقلی کاشان نمونه ای از خانه های مردمی با قدمت قاجاریه است اما همه داشته ها را در 200 متر گنجانده است. دو بادگیر، حوض کوچک، اتاقهای دو دری، سه دری و تک دری، سرداب، ایوان زیبا، مطبخ، دو حیاط اندرونی و بیرونی، دو در به کوچه ، همه نشان از آن دارند که با حفظ معماری بومی و در متراژ اندک و با داشتن تمامی مشخصه های یک خانه ایرانی می توان یک اثر ارزشمند خلق کرد.

خانه نقلی به دلیل ارائه خدمات مطلوب به گردشگران داخلی و خارجی و مطرح شدن آن به عنوان یکی از اقامتگاههای سنتی در کشور و تلاش برای جذب گردشگران خارجی، به یک برند در بخش خان های تاریخی تبدیل شده است. به همین منظور در دومین جشنواره ساخت برند در گردشگری ایران تقدیر شد.