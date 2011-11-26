احمد اکبرپور نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:‌ 2 اثر در انتشارات قطره دارم که به زودی منتشر می‌شوند. یکی از این کتاب‌ها، یک مجموعه طنز بزرگسال است که «کشکول تحت ویندوز» نام دارد و کارهای گرفتن مجوزش انجام شده است. در حال حاضر منتظر پایان تصویرگری این مجموعه توسط اردشیر رستمی هستیم.

وی افزود: این کتاب به نوعی از فرم کشکول‌های قدیمی که مانند معجون که همه چیز در آن هست، بهره می‌برد. طنزهای این کتاب فضایی اجتماعی دارند که با تصاویر، حجمی حدود 250 صفحه خواهد داشت. این نکته را هم اضافه کنم که طنزهای این کتاب حاصل تولیدات 3 تا 4 سال اخیر است.

این نویسنده گفت: چند سالی است که نوشتن آثار طنز برایم دغدغه شده است؛ به همین دلیل یک مجموعه طنز هم برای گروه سنی نوجوان دارم که قرار است توسط انتشارت «چرخ و فلک» منتشر شود. این مجموعه «کشک‌های خفن» نام دارد و کار تصویرگری‌اش را محمدرفیع ضیایی کاریکاتوریست باسابقه مطبوعات انجام می‌دهد.

اکبرپور گفت: کتاب دیگرم که به زودی چاپ می‌شود، «ردّ پای نویسنده عقده‌ای» نام دارد که تا چند هفته دیگر توسط نشر قطره منتشر می‌شود. همان‌طور که اشاره کردم دومین کتاب آماده چاپم در نشر قطره‌، این کتاب است. این کتاب یک رمان نوجوان است. «ردّ پای نویسنده عقده‌ای» ماجرای یک دختر نوجوان است که راوی داستان زندگی‌اش است. در ابتدا پدر و مادر این دختر از یکدیگر جدا می‌شوند. مادرش با فرد دیگر و پدرش هم با فرد دیگری ازدواج می‌کند.

وی ادامه داد: در ادامه داستان این دختر متوجه می‌شود که یک شخصیت داستانی است و حس می‌کند که یک نویسنده عقده‌ای دارد او را می‌نویسد و مسائل داستان او، دلمشغولی این نویسنده عقده‌ای است...