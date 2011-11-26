"تظاهرات دوشنبه" در آمریکا فراگیر می شود/ فراخوان ایالات ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، مسئولان شهر لس آنجلس اعلام کرده اند که روز دوشنبه اقدام به جمع آوری چادرهای معترضین از سطح شهر خواهند کرد.

جنبش تسخیر لس آنجلس، همگام با جنبش تسخیر وال استریت بیش از دو ماه است که در آن شهر شکل گرفته و مسئولان شهر نگران ادامه آن هستند از همین رو اعلام کرده اند که معترضین باید تا روز دوشنبه اقدام به ترک خیابان های کنند، در غیر این صورت روز دوشنبه پلیس لس آنجلس به زور چادرها را جمع می کند.

اما از اوکلند نیز خبرهایی درباره به خشوت کشیده شدن جنبش تسخیر در این شهر شنیده می شود. هنوز مشخص نیست که آیا اقدامات پلیس موجب بروز خشونت شده یا خیر.

اما از هفته گذشته و پس از آنکه در کالیفرنیا اعلام شد که روز دوشنبه 28 نوامبر معترضین دست به تظاهرات خواهند زد، معترضین در سایر شهرها اعلام کردند که در این روز مجددا به خیابانها خواهند آمد.

بنابرپیشنهادی که درجریان یک تجمع عمومی گسترده تصویب شد، معترضان قرار است دراعتراض به خشونت نیروهای پلیس علیه معترضان جنبش تصرف و تصمیم مخرب افزایش شهریه‌ ها، اعتصاب کنند. این اعتصاب قرار است 28 نوامبر یعنی در همان روزی که هیات امنای دانشگاه کالیفرنیا قرار است موضوع کاهش "چشمگیر" بودجه و بالابردن شهریه را بررسی کند، برگزار شود.



پیشنهاد جنبش اعتراض ‎آمیز تصرف دانشگاه کالیفرنیا پس از آن مطرح شد که افسران پلیس جمعه گذشته با استفاده از اسپری فلفل به دانشجویان معترض حمله کرده و ده نفر ازآنها را بازداشت کردند.

جنبش وال استریت 17 سپتامبر هنگامی آغاز شد که گروهی از مردم در مرکز تجاری نیویورک در اعتراض به نابرابری های گسترده و فساد در سطوح بالا تجمع کردند. با وجود مانع تراشی‌های پلیس و دستگیری‌های گسترده، جنبش "تصرف" اکنون به دیگر شهرهای بزرگ امریکا نیز رسیده است.