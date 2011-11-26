برگزاری جلسات اخلاق و معارف اسلامی ویژه محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله مجتبی تهرانی اعلام کرد: جلسات درس اخلاق و معارف اسلامی با موضوع "بررسی قیام و انقلاب امام حسین (ع)" برگزار می شود .

این جلسات در دهه اول محرم امسال، همانند سالهای گذشته از روز شنبه پنجم آذرماه، مطابق با شب اول محرم به مدت دوازده شب، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا برگزار خواهد شد.



این جلسات در خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران، بن بست ملکی برگزار می شوند.



متن، صوت و فیلم این جلسات در پایگاه اطلاع‏ رسانی حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی به نشانی اینترنتی www.mojtabatehrani.ir در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.