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۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۵

همزمان با محرم انجام می‌شود؛

برگزاری جلسات اخلاق و معارف اسلامی ویژه محرم

برگزاری جلسات اخلاق و معارف اسلامی ویژه محرم

جلسات اخلاق و معارف اسلامی به مناسبت شهادت حضرت ابا‌عبدالله‌الحسین (ع) از سوی حضرت آیت الله مجتبی تهرانی به مدت 12 شب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله مجتبی تهرانی اعلام کرد: جلسات درس اخلاق و معارف اسلامی با موضوع "بررسی قیام و انقلاب امام حسین (ع)" برگزار می شود .

این جلسات در دهه اول محرم امسال، همانند سالهای گذشته از روز شنبه پنجم آذرماه، مطابق با شب اول محرم به مدت دوازده شب، پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا برگزار خواهد شد.

این جلسات در خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران، بن بست ملکی برگزار می شوند.

متن، صوت و فیلم این جلسات در پایگاه اطلاع‏ رسانی حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی به نشانی اینترنتی www.mojtabatehrani.ir  در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1469233

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