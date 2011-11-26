ایران :

ارسال قبض سبز برای 74 درصد مشترکان؛ مصرف گاز بهینه شد؛ مردم همینطور ادامه دهند

جوانفکر از بیمارستان به دادسرا می‌رود

یک نماینده مجلس افشا کرد؛ پرده دیگری از رفتار سیاسی ساکتین فتنه

پس از صدور بیانیه وزارت خارجه فرانسه روی داد؛ تردید اتحادیه اروپا در تحریم بیشتر ایران

اقتصاد پویا:

با تصویب بانک مرکزی؛ اخذ بیمه و مالیات از تسهیلات بانکی ممنوع شد

مدیرعامل شرکت نفت خبر داد: واگذاری تولید و بهره برداری از میادین نفتی به بخش خصوصی

با اجرای هدفمندی یارانه‌ها؛ مصرف بنزین روزی 2 میلیون لیتر پایین آمد

صالح آبادی: افزایش 37 درصدی بازگشت سرمایه ایران در سال 2011



تفاهم:

وزیر امور اقتصادی و دارایی:‌ اطلاعات سرشماری محرمانه است

بانک مرکزی ابلاغ کرد: دریافت حق بیمه و مالیات از تسهیلات ممنوع شد

معاون وزیر صنعت و تجارت خبر داد: توقف واردات میوه و بررسی مدارک واردکنندگان

تهران امروز:

کسی از درآمد کشور خبر ندارد؛ رئیس دیوان محاسبات: درآمد کل کشور مشخص نیست، تنها نتیجه این عدم شفافیت، گسترش فساد است

پیروزی مقابل لهستان و آرژانتین؛ آتش بازی والیبال ایران در مسابقات جهانی

دلار در یک سال 30 درصد گران شد؛ با رکورد شکنی جدید دلار به 1363 تومان رسید

جام جم :

سردار نقدی: دشمن از بسیج می‌ترسد

چاه‌های نفت به بخش خصوصی واگذار می‌شود

ایران؛ شگفتی ساز جام جهانی والیبال



جوان:

سرلشکر فیروزآبادی: بسیج جلوی هر انحرافی را خواهد گرفت؛ تجمع و رزم نمادین 50 هزار بسیجی مقابل لانه جاسوسی

وزیر اطلاعات در تشریح رفتار آینده انحرافیون: جریان انحرافی در آستانه انتخابات از سخنان امام (ره) دم خواهد زد

با 2 پیروزی حیرت انگیز برابر لهستان و آرژانتین؛ والیبال ایران چشم دنیا را کور کرد



حمایت:

در تجمع بزرگ بسیجیان در سراسر کشور مطرح شد: حفظ اقتدار نظام اسلامی با روحیه بسیجی

خروش التحریر در جمعه حق شهیدان

پس از صربستان و لهستان؛ آرژانتین هم سد راه ایران نشد



خراسان:

والیبال ایران جهان را شگفت زده کرد

اظهارات وزیر اطلاعات درباره انتخابات مجلس، وضعیت خاوری و سوریه

حسینیان: اصلاح طلبان نیایند در انتخابات لیست مستقل می‌دهیم



دنیای اقتصاد:

مرکز پژوهش‌های مجلس به تصمیم سازان پولی پیشنهاد کرد؛ هدایت دلار به سوی نرخ سوم

تغییر در دمای معاملات مسکن

دیدار سه قدرت یورو برای چاره جویی بحران



شرق:

ابوترابی فرد عضو هیئت خبر داد: به زودی؛ انتشار گزارش رسمی هیئت عالی حل اختلاف قوا

پس از صربستان و لهستان آرژانتین را هم بردیم؛ غول‌ها در تور آریایی‌ها

رحمانی فضلی: هیچ نهادی درآمد کشور را نمی‌داند



قدس:

بیکاری تا پایان سال 91 ریشه کن می‌شود؛ وعده جدید رئیس جمهور

معاون وزیر: بخش خصوصی صاحب چاه نفت می‌شود



کیهان:

سردار سرلشگر قاسم سلیمانی: ایران‌های دیگر در منطقه ظهور کرده است

رژه 50 هزار نفری بسیجیان تهران مقابل لانه جاسوسی آمریکا

اعتصاب و تظاهرات در ایتالیا، یونان و پرتغال

ادامه غول کشی؛ آرژانتین هم برابر والیبال ایران زانو زد



ملت ما:

هشدار مصلحی درباره فعالیت انتخاباتی جریان‌های انحرافی؛ در آستانه انتخابات مجلس از امام دم خواهند زد

بازگشایی پرونده 7700 میلیارد تومانی یارانه تولید؛ غبار رکود بر سر صنعت

ورود رسمی یاران به جمع قدرت‌های والیبال جهان



وطن امروز:

تحلیل سرلشگر سلیمانی از آینده منطقه

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: آخرین دستاورد شهید مقدم آماده تست نهایی است

4 معترض در عربستان به شهادت رسیدند

هفت صبح:

شروط همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای؛ سردار احمدی‌مقدم چگونگی همکاری مجاز گروه‌‌های موسیقی و مستندسازان با شبکه‌های ماهواره‌ای را تشریح کرد

جباری فرشته نجات استقلال شد

تفاوت سرگیجه آور نرخ ارز رسمی و آزاد



همشهری:

ظرفیت مترو امروز 150 هزار نفر افزایش می‌یابد

غول‌های والیبال جهان در تور ایران

ابراز رضایت از روند هماهنگ سرعت و کیفیت؛ اعضای شورای شهر از پروژه صدر- نیایش بازدید کردند

