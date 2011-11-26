به گزارش خبرنگار مهر، جلد نخست از مجموعه «مدرسه‌ نابودکنندگان اژدها» با عنوان «شاگرد جدید مدرسه» نوشته کیت مک‌مولان با ترجمه فرزانه مهری توسط انتشارات آفرینگان (بخش کودک و نوجوان انتشارات ققنوس) منتشر شد.

«ویگلاف» قهرمان داستان پسری نوجوان است که با یک مرد دوره‌گرد آشنا می‌شود و همین آشنایی او را به رفتن به مدرسه اژدهاکشی علاقمند می‌کند و او بالاخره با کمک مرد دوره‌گرد موفق می‌شود سر از این مدرسه درآورد.

ویگلاف در این مدرسه با شخصیت‌های عجیب و غریبی روبه‌رو می‌شود و حوادث خاصی را پشت سر می‌گذارد. آنچه برای ویگلاف رخ می‌دهد دستمایه داستانی جذاب برای کودکان و نوجوانان است که می‌تواند بزرگ‌ترها را هم سرگرم کند.

مری پاپ آزبورن نویسنده معروف داستان‌های کودکان درباره شخصیت اصلی داستان می‌گوید: اول، خواننده‌ای دوره‌گرد به ویگلاف می‌گوید که او برای این به دنیا آمده که قهرمان بشود. بعد اعلامیه مدرسه نابودکنندگان اژدها را روی درخت اعلانات دهکده می‌بیند. سپس به آن مدرسه می‌رود و در اولین روز مدرسه... او هرگز آن روز را فراموش نخواهد کرد!

آزبورن قهرمان اصلی کتاب را برادر کوچک هری‌پاتر می‌داند.

کتاب «شاگرد جدید مدرسه» اثر کیت مک مولان در 124 صفحه، شمارگان 2هزار نسخه و بهای 2200 تومان منتشر شده است.