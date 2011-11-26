۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۷

هفته چهاردهم بوندس لیگا/

مونشن گلادباخ صدرنشین شد

تیم فوتبال مونشن گلادباخ با برتری مقابل کلن به صدر جدول رده بندی رقابت‌های بوندس‌لیگای آلمان صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مونشن گلادباخ جمعه شب در آغاز هفته چهاردهم رقابت‌های بوندس‌لیگا با نتیجه 3 بر صفر در زمین کلن به برتری رسید. گل‌های گلادباخ در این دیدار را "مایک هانکه" در دقایق 20 و 47 و "خوان فرناندو سانز" (30) به ثمر رساندند. این پیروزی باعث شد که گلادباخ با یک بازی بیشتر به صدر جدول رده بندی رقابت‌های بوندس‌لیگا صعود کند.

هانکه ستاره دیدار کلن - مونشن گلادباخ بود

- هفته چهاردهم رقابت‌ها طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
شنبه - 5/9/90
* دورتموند - شالکه
* هرتابرلین - بایرلورکوزن
* نورنبرگ - کایزرسلاترن
* هوفنهایم - فرایبورگ
* آگسبورگ - ولفسبورگ
* هانوفر - هامبورگ
یکشنبه - 6/9/90
* وردربرمن - اشتوتگارت
* ماینتس - بایرن مونیخ

جدول رده بندی:
1- مونشن گلادباخ 29 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- بایرن مونیخ 28 امتیاز
3- دورتموند 26 امتیاز
4- شالکه 25 امتیاز
--------------------------------------------------
12- کلن 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)
--------------------------------------------------
16- نورنبرگ 12 امتیاز
17- فرایبورگ 11 امتیاز
18- آگسبورگ 8 امتیاز 

