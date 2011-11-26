مونشن گلادباخ صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مونشن گلادباخ جمعه شب در آغاز هفته چهاردهم رقابتهای بوندسلیگا با نتیجه 3 بر صفر در زمین کلن به برتری رسید. گلهای گلادباخ در این دیدار را "مایک هانکه" در دقایق 20 و 47 و "خوان فرناندو سانز" (30) به ثمر رساندند. این پیروزی باعث شد که گلادباخ با یک بازی بیشتر به صدر جدول رده بندی رقابتهای بوندسلیگا صعود کند.
هانکه ستاره دیدار کلن - مونشن گلادباخ بود
- هفته چهاردهم رقابتها طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
شنبه - 5/9/90
* دورتموند - شالکه
* هرتابرلین - بایرلورکوزن
* نورنبرگ - کایزرسلاترن
* هوفنهایم - فرایبورگ
* آگسبورگ - ولفسبورگ
* هانوفر - هامبورگ
یکشنبه - 6/9/90
* وردربرمن - اشتوتگارت
* ماینتس - بایرن مونیخ
جدول رده بندی:
1- مونشن گلادباخ 29 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- بایرن مونیخ 28 امتیاز
3- دورتموند 26 امتیاز
4- شالکه 25 امتیاز
12- کلن 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)
16- نورنبرگ 12 امتیاز
17- فرایبورگ 11 امتیاز
18- آگسبورگ 8 امتیاز
