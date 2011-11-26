مونشن گلادباخ صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مونشن گلادباخ جمعه شب در آغاز هفته چهاردهم رقابت‌های بوندس‌لیگا با نتیجه 3 بر صفر در زمین کلن به برتری رسید. گل‌های گلادباخ در این دیدار را "مایک هانکه" در دقایق 20 و 47 و "خوان فرناندو سانز" (30) به ثمر رساندند. این پیروزی باعث شد که گلادباخ با یک بازی بیشتر به صدر جدول رده بندی رقابت‌های بوندس‌لیگا صعود کند.

هانکه ستاره دیدار کلن - مونشن گلادباخ بود

- هفته چهاردهم رقابت‌ها طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه - 5/9/90

* دورتموند - شالکه

* هرتابرلین - بایرلورکوزن

* نورنبرگ - کایزرسلاترن

* هوفنهایم - فرایبورگ

* آگسبورگ - ولفسبورگ

* هانوفر - هامبورگ

یکشنبه - 6/9/90

* وردربرمن - اشتوتگارت

* ماینتس - بایرن مونیخ

جدول رده بندی:

1- مونشن گلادباخ 29 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- بایرن مونیخ 28 امتیاز

3- دورتموند 26 امتیاز

4- شالکه 25 امتیاز

12- کلن 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)

16- نورنبرگ 12 امتیاز

17- فرایبورگ 11 امتیاز

18- آگسبورگ 8 امتیاز