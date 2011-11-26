به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه برنامه ترکیبی "نوای عاشورا" به کارگردانی اسدالله ایمن ویژه ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان کربلا امام حسین (ع) برای پخش از سیمای آذری شبکه جهانی سحر جلوی دوربین رفت.

- شبکه مستند سیما این هفته از پنجم تا دهم آذر ماه، آثار نادر طالب زاده را با حضور خود مستندساز و اجرا و کارشناسی سعید قطبی‌زاده در قالب برنامه "شب‌های مستند" مرور، پخش و نقد خواهد کرد.

-سیمای بوسنیایی شبکه سحر دو فیلم تلویزیونی "حفره" به تهیه‌کنندگی امیر حسین شریفی و کارگردانی فریدون فرهودی و "قهوه اسپرسو" به کارگردانی رضا بهشتی و تهیه کنندگی پریسا عشقی را با زیر نویس بوسنیایی روی آنتن می‌برد.

- شبکه دوم سیما برنامه‌هایی چون"عاشورائیان"، "فصل عاشقی"، "ارمغان"، "خاطرات مسافر پیاده"، "ذکر محبوب"، "عطش"، "کوی محبت" و "آب و آیینه" را برای پخش در ماه محرم در نظر گرفته است.

- حبیب الله مازندرانی رئیس مرکز سیمای استان‌ها از تحویل یکصد فیلم تلویزیونی از تولیدات مراکز استانی برای پخش به شبکه‌های تلویزیونی شما و نمایش خبر داد.

- فیلم تلویزیونی‌ "گره سبز" به کارگردانی،‌ تهیه کنندگی و نویسندگی الهه شاه حسینی با بازی فخرالدین صدیق شریف،‌ رضا بنفشه خواه،‌ مینا نوروزی، فرحناز منافی ظاهر، علیرضا پاک زاد و فرهاد شکرالله زاده در دهه اول محرم از شبکه دوم سیما روی آنتن می‌رود.