به گزارش خبرگزاری مهر، در مذاکرات اولیه مقرر شد از متن ترجمه شده به زبان بوسنیایی توسط بنیاد "ملاصدرا" سارایوو استفاده شود.

"دانیل بوجان " متولد سال 1943 در شهر اسپلیت ، مسلط به زبان عربی ، سفیر کرواسی در مصر ، یونان و شورای اروپا بوده و از مؤسسین اتحادیه بان اروپاییاست.وی مؤلف 31 اثر به سه زبان بوده و با 40 ناشر و 69 کتابخانه همکاری دارند.

انتشارات "دمترا " به طور تخصصی در زمینه معرفی و نشر آثار فلسفی فعال است و تا کنون سه اثر از فلاسفه ایرانی از جمله ابن سینا را ترجمه و منتشر کرده است .