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۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۳

"حکمت ملاصدرا" به زبان کرواتی منتشر می‌شود

"حکمت ملاصدرا" به زبان کرواتی منتشر می‌شود

رایزن فرهنگی ایران به منظور انتشار "حکمت ملاصدرا" به زبان کرواتی با دانیل بوچان محقق، مؤلف و مترجم کتب فلسفی و دیمتریا ساویچا مذاکره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مذاکرات اولیه مقرر شد از متن ترجمه شده به زبان بوسنیایی توسط بنیاد "ملاصدرا" سارایوو استفاده شود.

"دانیل بوجان " متولد سال 1943 در شهر اسپلیت ، مسلط به زبان عربی ، سفیر کرواسی در مصر ، یونان و شورای اروپا بوده و از مؤسسین اتحادیه بان اروپاییاست.وی مؤلف 31 اثر به سه زبان بوده و با 40 ناشر و 69 کتابخانه همکاری دارند.

انتشارات "دمترا " به طور تخصصی در زمینه معرفی و نشر آثار فلسفی فعال است و تا کنون سه اثر از فلاسفه ایرانی از جمله ابن سینا را ترجمه و منتشر کرده است .

کد مطلب 1469242

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