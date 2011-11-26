به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه‌ شعر گزیده‌ای از سروده‌های مجتبی احمدی در فاصله سال‌های 1378 تا سال 1389 است و در دو فصل «گل‌های مریم زود بو بُردند...» و «احساس می‌کنی که زمین، آسمان شده است» تدوین شده است.

فصل نخست «درختان بی‌تاب» به شعرهای اجتماعی و عاشقانه‌ احمدی اختصاص یافته و فصل دوم آن نیز شعرهای آیینی او را تشکیل می‌دهد.

این کتاب از مجموعه «شعر امروز» انتشارات سوره‌ مهر به همراه 9 مجموعه ‌شعر از 9 شاعر دیگر به چاپ رسیده است.

شعر «درختان بی‌تاب» مجتبی احمدی را که عنوان مجموعه هم برگرفته از آن است، با هم می‌خوانیم:

دقیقا همین طناب را

می‌بستیم به همین دو درخت...

- چون درخت دیگری نبود-

می‌بستیم و

می‌نشستیم و

در بادها تاب می‌خوردیم،

امروز هم

دقیقا همان طناب را

- حتا دقیق‌تر از آن روز-

می‌بندیم به همان دو درخت...

- چون درخت دیگری نیست-

می‌بندیم و

می‌ایستیم و



در بادها رخت پهن می کنیم



ما با کودکی‌هامان هیچ فرقی نداریم

فقط مثل آن دو درخت

بی‌تابیم.

مجموعه 76 صفحه‌ای «درختان بی‌تاب» در شمارگان 2500 نسخه و با بهای 2500 تومان چاپ و منتشر شده است.