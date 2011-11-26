به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شعر گزیدهای از سرودههای مجتبی احمدی در فاصله سالهای 1378 تا سال 1389 است و در دو فصل «گلهای مریم زود بو بُردند...» و «احساس میکنی که زمین، آسمان شده است» تدوین شده است.
فصل نخست «درختان بیتاب» به شعرهای اجتماعی و عاشقانه احمدی اختصاص یافته و فصل دوم آن نیز شعرهای آیینی او را تشکیل میدهد.
این کتاب از مجموعه «شعر امروز» انتشارات سوره مهر به همراه 9 مجموعه شعر از 9 شاعر دیگر به چاپ رسیده است.
شعر «درختان بیتاب» مجتبی احمدی را که عنوان مجموعه هم برگرفته از آن است، با هم میخوانیم:
دقیقا همین طناب را
میبستیم به همین دو درخت...
- چون درخت دیگری نبود-
میبستیم و
مینشستیم و
در بادها تاب میخوردیم،
امروز هم
دقیقا همان طناب را
- حتا دقیقتر از آن روز-
میبندیم به همان دو درخت...
- چون درخت دیگری نیست-
میبندیم و
میایستیم و
در بادها رخت پهن می کنیم
ما با کودکیهامان هیچ فرقی نداریم
فقط مثل آن دو درخت
بیتابیم.
مجموعه 76 صفحهای «درختان بیتاب» در شمارگان 2500 نسخه و با بهای 2500 تومان چاپ و منتشر شده است.
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