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۵ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۷

درختان بی‌تاب شدند

درختان بی‌تاب شدند

«درختان بی‌تاب» نخستین مجموعه‌ شعر مجتبی احمدی شاعر جوان کرمانی از سوی انتشارات سوره مهر راهی بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه‌ شعر گزیده‌ای از سروده‌های مجتبی احمدی در فاصله سال‌های 1378 تا سال 1389 است و در دو فصل  «گل‌های مریم زود بو بُردند...» و «احساس می‌کنی که زمین، آسمان شده است» تدوین شده است.

فصل نخست «درختان بی‌تاب» به شعرهای اجتماعی و عاشقانه‌ احمدی اختصاص یافته و فصل دوم آن نیز شعرهای آیینی او را تشکیل می‌دهد.

این کتاب از مجموعه «شعر امروز» انتشارات سوره‌ مهر به همراه 9 مجموعه ‌شعر از 9 شاعر دیگر به چاپ رسیده است.

شعر «درختان بی‌تاب» مجتبی احمدی را که عنوان مجموعه هم برگرفته از آن است، با هم می‌خوانیم:
 
دقیقا همین طناب را
می‌بستیم به همین دو درخت...
- چون درخت دیگری نبود-
می‌بستیم و
می‌نشستیم و
در بادها تاب می‌خوردیم،
امروز هم
دقیقا همان طناب را
- حتا دقیق‌تر از آن روز-
می‌بندیم به همان دو درخت...
- چون درخت دیگری نیست-
می‌بندیم و
می‌ایستیم و

در بادها رخت پهن می کنیم

ما با کودکی‌هامان هیچ فرقی نداریم
فقط مثل آن دو درخت
بی‌تابیم.
 
مجموعه 76 صفحه‌ای «درختان بی‌تاب» در شمارگان 2500 نسخه و با بهای 2500 تومان چاپ و منتشر شده است.
کد مطلب 1469243

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