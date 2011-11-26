وحدت اصولگرایان مانع اقدام دشمن علیه ایران خواهد شد

علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، مثلث فشار آمریکا و کشورهای غربی در خصوص موضوعات حقوق بشر، تروریسم و گزارش اخیر آمانو در باره موضوع هسته ای ایران را حربه هایی ناکار آمد خواند وتصریح کرد: سالها است که عدم کارایی این فشارها و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران برای همگان روشن شده است.

رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه افزود: تا زمانی که ما در داخل کشور با تبعیت از ولایت فقیه وحدت خودمان را به عنوان اصولگرایان حفظ کنیم هیچ قدرتی توان هیچ گونه اقدامی را علیه ایران نخواهد داشت.

بروجردی همچنین با اشاره به طرح کاهش رابطه با انگلیس اظهار داشت: برای اولین بار است که در مجلس شورای اسلامی این نوع موضوع گیری به صورت جدی علیه انگلیس انجام می شود و این طرح در روز یکشنبه به صورت قانون در خواهد آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه گذشته مجلس دوفوریت طرح کاهش رابطه با انگلیس را تصویب کردند.

این طرح با 162 رای موافق، 5 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 198 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب شد.

گفتنی است پیش از تصویب این طرح بروجردی مجلس طی سخنانی در صحن مجلس سیاست های خصمانه انگلیس در قبال کشورمان را تشریح کرد.

روز سه شنبه اول آذر ماه اتحادیه اروپا از تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داده بود.



