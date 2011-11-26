بارش برف در محورهای کوهستانی/ ترافیک سنگین در جاده فیروزکوه

سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت جاده های کشور گفت: بارش برف در محورهای ارتباطی آذربایجان شرقی - اردبیل، اردبیل - گیلان، اسالم - خلخال، چالوس، بانه - کردستان، محورهای همدان و اصفهان ادامه داشته و خودروها با تجهیزات زمستانی قادر به تردد هستند.

وی ادامه داد: علاوه بر محور شمشک - دیزین، محور هراز نیز به علت کاهش دید و یخ زدگی مسدود است و همین امر باعث ایجاد ترافیک سنگین در جاده فیروزکوه شده است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راه از رانندگان خواست از ترددهای غیر ضرور در جاده های کوهستانی خودداری کنند یا هنگام سفر تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.



