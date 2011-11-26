محمد تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر تقاطع سعیدیه و میدان بعثت همدان به سیستم هوشمند کنترل مرکزی چراغ‌های راهنمایی مجهز شده است.

تبریزی اظهار داشت: برای راه اندازی این سامانه دو و نیم میلیارد ریال از اعتبارات شهرداری همدان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه تقاطع 13 آبان و چهارراه خواجه‌رشید همدان نیز به زودی به این سامانه مجهز خواهند شد، اضافه کرد: سیستم هوشمند کنترل مرکزی چراغ‌های راهنمایی یک سیستم مدیریت ترافیکی است.

تبریزی گفت: این سیستم علاوه بر کنترل اتوماتیک چراغ‌های راهنمایی شبکه‌ای از تقاطع‌ها، آنالیز ترافیکی، برنامه‌ریزی، ثبت گزارش‌ها، تشخیص خرابی‌ها و تعمیر و نگهداری سیستم را ممکن می کند.

همدان به عنوان نهمین شهر کشور، به این سامانه مجهز شده است

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان با اشاره به اینکه سامانه هوشمند چراغ‌های راهنمایی در حال حاضر در هشت شهر از شهرهای بزرگ ایران نصب شده و 662 تقاطع به این سیستم مجهزند، گفت: همدان به عنوان نهمین شهر کشور، به این سامانه مجهز شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در خصوص ویژگی‌های سیستم هوشمند چراغ‌های راهنمایی رانندگی اظهار داشت: زمان‌بندی تمامی محورهای تقاطع بر اساس حجم خودرو عبوری از هر محور و نیاز هر مسیر به زمان‌بندی بهینه توسط این سیستم انجام می شود.

تبریزی افزود: با استفاده از این روش از اتلاف زمان‌جلوگیری می شود که انجام این کار توسط کنترلرهای هوشمند امکان‌پذیر است.

محمد تبریزی امکان جابجایی ترتیب فازها، امکان تنظیم و تغییر زمان‌بندی از کنترلر، اعلام و نمایش هرگونه اتصالی و خطا، جمع‌آوری اطلاعات، اعلام و نمایش وضعیت شناساگر خودرو، اعلام هرگونه خطای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری با کد مربوط به هر خطا و امکان اتصال و تبادل اطلاعات با مرکز را از دیگر ویژگی‌های سیستم هوشمند کنترل مرکزی چراغ‌های راهنمایی عنوان کرد.

تبریزی افزود: این سامانه به وسیله شناساگر خودرو پشت خط ایست که در واقع حلقه‌های ایجادکننده میدان مغناطیسی است حجم ترافیک عبوری در هر ورودی تقاطع را محاسبه و با انتقال این اطلاعات به کامپیوتر مرکزی اطلاعات کلی را پردازش کرده و پس از محاسبه زمان‌بندی مناسب، مدت زمان چراغ قرمز و سبز را تنظیم می‌کند.

سامانه هوشمند چراغ‌های راهنمایی قابلیت اتصال به مرکز کنترل ترافیک را دارد

وی با بیان اینکه این سیستم قابلیت اتصال به مرکز کنترل ترافیک را دارد، گفت: بر این اساس تمامی تقاطع‌ها از این مرکز مدیریت خواهند شد.

وی از دیگر قابلیت‌های سامانه هوشمند چراغ راهنمایی را ارتباط با دیگر محیط‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدیریت ترافیک، امکان توسعه سیستم به دلیل ماژولار بودن سخت‌افزار مربوطه، مدیریت تقاطع‌های هوشمند موجود در شبکه به صورت متمرکز و تنظیم پارامترهای زمان‌بندی به صورت لحظه‌ای و بر اساس جریان ترافیک و درجه اشباع بر هر سیکل عنوان کرد.

تبریزی افزود: کاهش تأخیر و توقف اعمالی بر خودروها در تقاطع‌های درون شهری، کنترل اتوماتیک و بهینه‌سازی عملکرد چراغ‌های راهنمایی بر مبنای تغییرات لحظه‌ای در تقاضا و ظرفیت تردد خودروها، مانیتورینگ وضعیت تقاطع‌ها از طریق ترمینال‌های سیستم و جمع‌آوری تمامی اطلاعات و آمار ترافیکی در بازه‌های زمانی مشخص و ارائه به صورت فایل‌های متنی و گرافیکی از دیگر قابلیت های این سیستم است.

تبریزی اجرای سامانه مدیریت مکانی و سامانه بلیت الکترونیک و کارت شهروندی ناوگان حمل و نقل عمومی در راستای حذف پول از چرخه حمل و نقل مسافر را از دیگر برنامه‌های این معاونت برشمرد.